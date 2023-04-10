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    Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч

    Старший тренер «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал о несостоявшемся договорном матче во Второй лиге.

    «Мы не работаем с судьями. Это дело принципа. Один раз нам предлагали три миллиона, чтобы мы проиграли. Причeм через третьих лиц. Знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. И судьи.

    Никаких преференций до игры. После – можем угостить шашлыком. Но не до. Нам важно, чтобы судили честно. Какой толк радоваться, если вы побеждаете из-за судьи? Не понимаю.

    Часто ли нас убивают? Скорее, прихватывают. Берут за шею и держат. Это часто. То есть не явные ошибки, а куча мелких. Сейчас уже редкость прямо явные убийства. Судьи стараются не рисковать своим положением.

    Тот же «Ротор», «Черноморец» – там же огромные деньги. Большие бюджеты. Видели бы вы, что судьи с нами делали в этих матчах», – сказал Магомедкамилов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2023 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18178

      paracetamol 15 часов назад

      Так то 3 ляма руплей, а вот если бы баксов...!

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