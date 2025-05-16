17 мая в рамках 10 тура российской Второй лиги Б лидер турнира «Кубань Холдинг» на своeм поле примет «Легион». Хозяева подходят к матчу в роли фаворита, показывая мощные атакующие показатели и стабильные результаты. «Легион» на фоне небольшой серии без побед ищет возможность прервать неудачную тенденцию.
«Кубань Холдинг»
После 9 туров «Кубань Холдинг» занимает 1 место в таблице с 19 очками, выиграв 6 матчей и не проигрывая уже 8 туров подряд. Команда демонстрирует лучшую результативность в лиге – 20 голов, из которых 10 пришлись на последние 5 матчей. Средняя результативность – 2.00 гола за игру.
Команда стабильно забивает (в 8 турах подряд), но при этом не всегда действует надeжно в защите – 5 пропущенных в последних 5 встречах и голы в трeх последних турах. Лидер атак – Аслан Дашаев, но вклад вносят и другие футболисты, что делает нападение команды более вариативным и непредсказуемым.
«Легион»
Грозненский «Легион» находится на 7 строчке с 15 очками. В последних четырeх матчах команда не побеждала, хотя проиграла только один из них. «Легион» забивает регулярно (в 6 из 8 последних матчей), но не слишком много – всего 6 голов за 5 игр, что в среднем составляет 1.20 гола.
Основная проблема – недостаток стабильности и трудности в удержании счeта. В защите команда допускает ошибки, пропуская в среднем по 1 мячу за матч. На выезде «Легион» играет менее уверенно, чем дома, и это делает задачу по набору очков на поле лидера более сложной.
Факты о командах
«Кубань Холдинг»
- Не проигрывает 8 матчей подряд
- В среднем 2.00 гола за игру, пропускает – 1.00
- Забивает в 8 последних матчах
- Лучшая атака лиги – 20 голов в 9 турах
«Легион»
- Не выигрывает в 4 матчах
- В среднем 1.20 гола за игру, пропускает – 1.00
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- 7 место, 15 очков после 9 игр
Прогноз на матч «Кубань Холдинг» – «Легион»
По текущей форме, стабильности и эффективности в атаке хозяева выглядят фаворитами. «Кубань Холдинг» должен контролировать игру и использовать слабые места обороны соперника. «Легион» в состоянии забить, но едва ли способен сдержать натиск лидера.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кубань Холдинг».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Кубань Холдинг» – коэффициент 7.50
- Победа «Кубань Холдинг» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10