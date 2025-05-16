17 мая в рамках 10 тура российской Второй лиги Б лидер турнира «Кубань Холдинг» на своeм поле примет «Легион». Хозяева подходят к матчу в роли фаворита, показывая мощные атакующие показатели и стабильные результаты. «Легион» на фоне небольшой серии без побед ищет возможность прервать неудачную тенденцию.

«Кубань Холдинг»

После 9 туров «Кубань Холдинг» занимает 1 место в таблице с 19 очками, выиграв 6 матчей и не проигрывая уже 8 туров подряд. Команда демонстрирует лучшую результативность в лиге – 20 голов, из которых 10 пришлись на последние 5 матчей. Средняя результативность – 2.00 гола за игру.

Команда стабильно забивает (в 8 турах подряд), но при этом не всегда действует надeжно в защите – 5 пропущенных в последних 5 встречах и голы в трeх последних турах. Лидер атак – Аслан Дашаев, но вклад вносят и другие футболисты, что делает нападение команды более вариативным и непредсказуемым.

«Легион»

Грозненский «Легион» находится на 7 строчке с 15 очками. В последних четырeх матчах команда не побеждала, хотя проиграла только один из них. «Легион» забивает регулярно (в 6 из 8 последних матчей), но не слишком много – всего 6 голов за 5 игр, что в среднем составляет 1.20 гола.

Основная проблема – недостаток стабильности и трудности в удержании счeта. В защите команда допускает ошибки, пропуская в среднем по 1 мячу за матч. На выезде «Легион» играет менее уверенно, чем дома, и это делает задачу по набору очков на поле лидера более сложной.

Факты о командах

«Кубань Холдинг»

Не проигрывает 8 матчей подряд

В среднем 2.00 гола за игру, пропускает – 1.00

Забивает в 8 последних матчах

Лучшая атака лиги – 20 голов в 9 турах

«Легион»

Не выигрывает в 4 матчах

В среднем 1.20 гола за игру, пропускает – 1.00

Забивает в 6 из 8 последних матчей

7 место, 15 очков после 9 игр

Личные встречи 50% (5) 30% (3) 20% (2) 10 Забитых мячей 5 1 В среднем за матч 0.5 3:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур Кубань Холдинг 0 : 1 Легион Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур Легион 2 : 0 Кубань Холдинг Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур Кубань Холдинг 2 : 0 Легион Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур Легион 1 : 1 Кубань Холдинг Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур Легион 0 : 3 Кубань Холдинг Россия. Вторая лига. Группа 1, 10 тур Кубань Холдинг 1 : 0 Легион Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 27 тур Кубань Холдинг 1 : 0 Легион Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 11 тур Легион 0 : 0 Кубань Холдинг Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур Легион 0 : 0 Кубань Холдинг Россия. ПФЛ. Группа 1, 15 тур Кубань Холдинг 2 : 1 Легион

Прогноз на матч «Кубань Холдинг» – «Легион»

По текущей форме, стабильности и эффективности в атаке хозяева выглядят фаворитами. «Кубань Холдинг» должен контролировать игру и использовать слабые места обороны соперника. «Легион» в состоянии забить, но едва ли способен сдержать натиск лидера.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кубань Холдинг».

Рекомендованные ставки: