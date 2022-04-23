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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Кубань Холдинг - Легион
Кубань Холдинг - Легион: обзор матча 23 апреля 2022
Кубань Холдинг
23.04.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Легион
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Статистика матча Кубань Холдинг - Легион
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Матчи команд
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Легион
1 : 0
01.11.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
3 : 0
25.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 1
18.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
11.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Легион
1 : 3
05.10.2025
Ангушт
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