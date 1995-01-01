Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|3
|Гаджибеков Али
|Защ
|33
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|11
|Удунян Юрий
|Защ
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|29
|Муслуев Идрис
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|5
|Дубухов Алиасхаб
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Мальсагов Турпал-Али
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Магомедалиев Шахбан
|Пол
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Нурахмедов Габиль
|Пол
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Саадуев Шамиль
|Пол
|26
|1
|2
|0
|0
|0
|-
|12
|Панаев Анар
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Агамагомедов Самур
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.175 млн.
|30
|Казиханов Иман-Гаджи
|Вра
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.025 млн.
|19
|Абдулхамидов Махач
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Байсханов Ваха
|Защ
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Наниев Рамазан
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|4
|Идрисов Марат
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.175 млн.
|17
|Салахетдинов Камиль
|Защ
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|8
|Шалбузов Шарапудин
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Курбанов Курбан
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|28
|Муртазалиев Магомед
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Битаров Темирхан
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Гамзатов Болачи
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|33
|Ахъядов Апти
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|99
|Абдулавов Исламнур
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Вагабов Ислам
|Нап
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Шихаев Рауль
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.075 млн.
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 4