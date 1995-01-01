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    Легион - состав

    Город Махачкала
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.fc-legion.pro/
    Стадион Динамо
    Тренер Ренат Избулатов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    3 Гаджибеков Али Россия Защ 33 1 0 0 0 0 € 0.8 млн.
    11 Удунян Юрий Россия Защ 28 1 0 0 0 0 -
    29 Муслуев Идрис Россия Защ 26 1 0 0 0 0 -
    5 Дубухов Алиасхаб Россия Защ 22 1 0 0 0 0 -
    15 Мальсагов Турпал-Али Россия Пол 25 1 0 0 0 0 -
    21 Магомедалиев Шахбан Россия Пол 26 1 0 0 0 0 -
    18 Нурахмедов Габиль Россия Пол 30 1 0 0 0 0 -
    10 Саадуев Шамиль Россия Пол 26 1 2 0 0 0 -
    12 Панаев Анар Россия Пол 22 1 0 0 0 0 -
    1 Агамагомедов Самур Россия Вра 24 - - - - - € 0.175 млн.
    30 Казиханов Иман-Гаджи Россия Вра 23 - - - - - € 0.025 млн.
    19 Абдулхамидов Махач Россия Защ 20 - - - - - -
    2 Байсханов Ваха Россия Защ 21 - - - - - -
    3 Наниев Рамазан Россия Защ 23 - - - - - € 0.05 млн.
    4 Идрисов Марат Россия Защ 23 - - - - - € 0.175 млн.
    17 Салахетдинов Камиль Россия Защ 22 - - - - - € 0.05 млн.
    8 Шалбузов Шарапудин Россия Пол 30 - - - - - -
    20 Курбанов Курбан Россия Пол 22 - - - - - € 0.1 млн.
    28 Муртазалиев Магомед Россия Пол 26 - - - - - -
    25 Битаров Темирхан Россия Пол 22 - - - - - -
    6 Гамзатов Болачи Россия Пол 23 - - - - - € 0.15 млн.
    33 Ахъядов Апти Россия Нап 29 - - - - - -
    99 Абдулавов Исламнур Россия Нап 28 - - - - - -
    27 Вагабов Ислам Россия Нап 23 - - - - - -
    7 Шихаев Рауль Россия Нап 24 - - - - - € 0.075 млн.
    Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 4
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