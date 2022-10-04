Президент «Легиона»: «Мы предлагали контракт Хабибу, но он пока не готов»

Не до того ему, Шамиль Гаджиалиевич, не до того..Покуда дети голодные в Ни.гере будут. Куда ж ему от них ,кровиночек, деваться..
Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, почему боец Хабиб Нурмагомедов не перешел в махачкалинский клуб.
– Мы предлагали контракт Хабибу, разговаривали детально за столом. Но те аргументы, которые привел Хабиб на тот момент, оказались весомые. Мы пришли к выводу, что пока Хабиб не готов.
– Есть вероятность, что в будущем контракт все-таки будет подписан?
– Мы пытаемся, разговариваем с ним каждый раз, когда он приезжает в Махачкалу. Хабиб близко знаком с нашим тренером.
На эту тему разговоры идут, мы пытаемся уговорить его. К сожалению, пока не получилось, но мы не опускаем руки.
- Хабиб завершил бойцовскую карьеру в 2020 году.
- «Легион» выступает в группе 1 Второй лиги.