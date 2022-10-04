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    Президент «Легиона»: «Мы предлагали контракт Хабибу, но он пока не готов»

    Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, почему боец Хабиб Нурмагомедов не перешел в махачкалинский клуб.

    – Мы предлагали контракт Хабибу, разговаривали детально за столом. Но те аргументы, которые привел Хабиб на тот момент, оказались весомые. Мы пришли к выводу, что пока Хабиб не готов.

    – Есть вероятность, что в будущем контракт все-таки будет подписан?

    – Мы пытаемся, разговариваем с ним каждый раз, когда он приезжает в Махачкалу. Хабиб близко знаком с нашим тренером.

    На эту тему разговоры идут, мы пытаемся уговорить его. К сожалению, пока не получилось, но мы не опускаем руки.

    • Хабиб завершил бойцовскую карьеру в 2020 году.
    • «Легион» выступает в группе 1 Второй лиги.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +217

      Эном айс 1 час назад

      Не до того ему, Шамиль Гаджиалиевич, не до того..Покуда дети голодные в Ни.гере будут. Куда ж ему от них ,кровиночек, деваться..

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