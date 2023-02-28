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  • «Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»

«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»

28 февраля 2023, 12:13
14

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, что махачкалинскому клубу предлагали платить судьям.

– Букмекеры спонсорство предлагали?

– Очень много предложений было. Но из-за религиозных убеждений мы отказывали.

– Сложно. Это ведь деньги на развитие.

– Это противоречит нашей религии. Сразу мимо. Мы не работаем с букмекерами, командами и судьями.

– А были предложения от последних?

– Нам в первом же матче пришли расценки по судьям. Сразу сказали: пусть от нас ничего не ждут.

– То, о чем я думаю?

– Естественно, то, о чем вы думаете. У нас был человек – в штабе официально у нас не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч. Это было 7-8 лет назад, сейчас уже не знаю.

– Офигеть!

– Я что, кого-то этим удивил?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Легион Лахиялов Шамиль
Комментарии (14)
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marhrehrj
1677575994
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Rabinovi_ch
1677576240
Конечно-же ты сделал сигнал в правоохранительные органы, чтобы сделали "контрольную закупку"? Религиозные убеждения это не запрещают делать?
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paracetamol
1677576474
Свистун, что матч свиней с Локо судил, на такие расценки бы не купился. Кстати, если пенальти по нескольку раз давать перебивать, то за каждую попытку отдельная цена?
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Таврида
1677576941
В каком-то пшековском фильме разговор тренера и судьи: - Спорим на 300 тысяч что пенальти не поставите. - Спорим на 600 тысяч что поставлю.
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ivany4
1677579474
Действительно офигеть! Всё знаю, но ничего не скажу!!! Тогда не надо жаловаться и кричать какой судья. А проявит ли РФС и прокуратура инициативу по этому заявлению???
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ilichkadr
1677579710
Да уж..........вчера Иванов не хилую прибавку поимел.
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НикКин
1677581650
Футболист фильм с Гафтом все точно рассказывает что происходило в нашем футболе и происходит посей день
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АЛЕКС 58
1677583173
Продажные твари!
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Enter2006
1677587870
Теперь понятно почему Промес три раза бил пенальти вчера, пока не забил...
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Persona_non_Grata
1677595437
Из "религиозных соображений отказались" - ВСЁ, дальше можно не читать и, не комментировать !!!
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