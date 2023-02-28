«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, что махачкалинскому клубу предлагали платить судьям.

– Букмекеры спонсорство предлагали?

– Очень много предложений было. Но из-за религиозных убеждений мы отказывали.

– Сложно. Это ведь деньги на развитие.

– Это противоречит нашей религии. Сразу мимо. Мы не работаем с букмекерами, командами и судьями.

– А были предложения от последних?

– Нам в первом же матче пришли расценки по судьям. Сразу сказали: пусть от нас ничего не ждут.

– То, о чем я думаю?

– Естественно, то, о чем вы думаете. У нас был человек – в штабе официально у нас не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч. Это было 7-8 лет назад, сейчас уже не знаю.

– Офигеть!

– Я что, кого-то этим удивил?

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