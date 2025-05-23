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Прогноз на точный счёт матча «Легион» – «Ангушт»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 12:11
Легион - Ангушт
24 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
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6.10
Точный счёт 1:0 в пользу Легиона
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24 мая на стадионе «Труд» в Махачкале состоится матч 11 тура Второй лиги Б между «Легионом» и «Ангуштом». Обе команды переживают непростой отрезок, однако «Легион» всe ещe сохраняет шансы на борьбу за высокие места, в то время как «Ангушт» продолжает оставаться в зоне вылета и не может найти свою игру в атаке.

«Легион»

Хозяева идут на 7-й строчке таблицы с 15 очками. Команда не может победить в четырeх матчах подряд, однако при этом сохраняет стабильность: ничья с сильным «Сочи-2» (1:1), упорная борьба с «Севастополем» и «Дружбой» говорят о том, что коллектив не разваливается под давлением. За последние 5 матчей «Легион» забил 6 голов, пропустив 5. Лучшая атака – командная работа, а не игра на одного форварда: Полковников остаeтся лидером по голам (3 в 7 матчах), но в целом атака «Легиона» строится через фланги и второй темп.

«Ангушт»

У гостей большие проблемы. Лишь 6 очков в 10 турах и 13-е место в турнирной таблице. «Ангушт» не выигрывает уже 6 матчей подряд, а главное – не может забить в последних 5 играх. Команда забила лишь 4 гола за весь чемпионат, что делает еe худшей атакой лиги. При этом оборона – не катастрофа: 6 пропущенных в 5 матчах – это приемлемо, но без голов шансов на успех немного. Даже Магомед Гугуев, лучший бомбардир команды, давно не отличался результативными действиями.

Факты о командах

Легион

  • 7-е место, 15 очков
  • Не выигрывает в 4 матчах
  • В 6 из 8 последних матчей команда забивает
  • В среднем 1.20 гола за игру, пропускает – 1.00
  • Надeжный средний уровень игры дома

Ангушт

  • 13-е место, 6 очков
  • Не выигрывает 6 матчей
  • Не забивает 5 матчей подряд
  • В среднем 0.00 гола за игру, пропускает – 1.20
  • Одна из худших атак лиги

Личные встречи
33% (3)
33% (3)
33% (3)
8
Забитых мячей
8
0.89
В среднем за матч
0.89
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ангушт
1 : 1
28.09.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Легион
0 : 1
31.05.2024
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 18 тур
Легион
1 : 0
16.03.2019
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 4 тур
Ангушт
1 : 1
18.08.2018
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 20 тур
Легион
2 : 0
14.03.2018
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 4 тур
Ангушт
2 : 1
12.08.2017
Легион
Россия. Кубок, 1/128 финала
Ангушт
2 : 0
24.07.2017
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 9 тур
Ангушт
0 : 0
16.04.2017
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 23 тур
Легион
2 : 1
26.09.2016
Ангушт
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Прогноз на матч «Легион» – «Ангушт»

Сложно представить, как при текущей форме «Ангушт» сможет рассчитывать на победу. Команда не демонстрирует игру в атаке и будет вынуждена действовать строго от обороны. «Легион» обладает большими кадровыми и игровыми ресурсами, особенно при игре дома, где команда стабильно создаeт моменты. Основная интрига – смогут ли хозяева взломать закрытую оборону, но с учeтом статистики ожидается, что давление «Легиона» даст результат. Гостям будет крайне трудно навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Легиона

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу Легиона на коэффициент 6.10
  • Победа Легиона на коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал Ангушта меньше 0.5 на коэффициент 2.25

6.10
Точный счёт 1:0 в пользу Легиона
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Ангушт Легион
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