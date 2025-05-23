24 мая на стадионе «Труд» в Махачкале состоится матч 11 тура Второй лиги Б между «Легионом» и «Ангуштом». Обе команды переживают непростой отрезок, однако «Легион» всe ещe сохраняет шансы на борьбу за высокие места, в то время как «Ангушт» продолжает оставаться в зоне вылета и не может найти свою игру в атаке.

«Легион»

Хозяева идут на 7-й строчке таблицы с 15 очками. Команда не может победить в четырeх матчах подряд, однако при этом сохраняет стабильность: ничья с сильным «Сочи-2» (1:1), упорная борьба с «Севастополем» и «Дружбой» говорят о том, что коллектив не разваливается под давлением. За последние 5 матчей «Легион» забил 6 голов, пропустив 5. Лучшая атака – командная работа, а не игра на одного форварда: Полковников остаeтся лидером по голам (3 в 7 матчах), но в целом атака «Легиона» строится через фланги и второй темп.

«Ангушт»

У гостей большие проблемы. Лишь 6 очков в 10 турах и 13-е место в турнирной таблице. «Ангушт» не выигрывает уже 6 матчей подряд, а главное – не может забить в последних 5 играх. Команда забила лишь 4 гола за весь чемпионат, что делает еe худшей атакой лиги. При этом оборона – не катастрофа: 6 пропущенных в 5 матчах – это приемлемо, но без голов шансов на успех немного. Даже Магомед Гугуев, лучший бомбардир команды, давно не отличался результативными действиями.

Факты о командах

Легион

7-е место, 15 очков

Не выигрывает в 4 матчах

В 6 из 8 последних матчей команда забивает

В среднем 1.20 гола за игру, пропускает – 1.00

Надeжный средний уровень игры дома

Ангушт

13-е место, 6 очков

Не выигрывает 6 матчей

Не забивает 5 матчей подряд

В среднем 0.00 гола за игру, пропускает – 1.20

Одна из худших атак лиги

Личные встречи 33% (3) 33% (3) 33% (3) 8 Забитых мячей 8 0.89 В среднем за матч 0.89 2:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур Ангушт 1 : 1 Легион Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур Легион 0 : 1 Ангушт Россия. ПФЛ. Зона Юг, 18 тур Легион 1 : 0 Ангушт Россия. ПФЛ. Зона Юг, 4 тур Ангушт 1 : 1 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 20 тур Легион 2 : 0 Ангушт Россия. ПФЛ. Зона Юг, 4 тур Ангушт 2 : 1 Легион Россия. Кубок, 1/128 финала Ангушт 2 : 0 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 9 тур Ангушт 0 : 0 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 23 тур Легион 2 : 1 Ангушт

Прогноз на матч «Легион» – «Ангушт»

Сложно представить, как при текущей форме «Ангушт» сможет рассчитывать на победу. Команда не демонстрирует игру в атаке и будет вынуждена действовать строго от обороны. «Легион» обладает большими кадровыми и игровыми ресурсами, особенно при игре дома, где команда стабильно создаeт моменты. Основная интрига – смогут ли хозяева взломать закрытую оборону, но с учeтом статистики ожидается, что давление «Легиона» даст результат. Гостям будет крайне трудно навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Легиона

Рекомендованные ставки: