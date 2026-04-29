Армения и Грузия примут молодежный чемпионат мира

ФИФА объявила о месте проведения молодежного чемпионата мира-2029.
Турнир в возрастной категории U-20 пройдет в Армении и Грузии.
Для обеих стран это будет первый турнир ФИФА, который они примут после провозглашения независимости.
- В 2027 году молодежный чемпионат мира примут Азербайджан и Узбекистан.
- В 2025 году турнир проходил в Чили и его выиграла сборная Марокко.
- Отметим, что в 1985 году молодежный чемпионат мира проходил в СССР и тогда матчи принимали 8 городов и 10 стадионов: Москва, Ленинград, Минск (2 арены), Тбилиси (2 арены), Ереван, Октемберян (сейчас город Армавир в Армении), Баку и Сумгаит.
