Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Армения и Грузия примут молодежный чемпионат мира

Сегодня, 10:19
3

ФИФА объявила о месте проведения молодежного чемпионата мира-2029.

Турнир в возрастной категории U-20 пройдет в Армении и Грузии.

Для обеих стран это будет первый турнир ФИФА, который они примут после провозглашения независимости.

  • В 2027 году молодежный чемпионат мира примут Азербайджан и Узбекистан.
  • В 2025 году турнир проходил в Чили и его выиграла сборная Марокко.
  • Отметим, что в 1985 году молодежный чемпионат мира проходил в СССР и тогда матчи принимали 8 городов и 10 стадионов: Москва, Ленинград, Минск (2 арены), Тбилиси (2 арены), Ереван, Октемберян (сейчас город Армавир в Армении), Баку и Сумгаит.

Источник: страница FIFA в соцсети X
Молодежный чемпионат мира Грузия (мол) Армения
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1777447886
Лишний вес и проблемы с печенью у участников турнира , после его завершения .
Ответить
SLADE2019
1777449705
Хорошая новость. Думаю, чемпионат пройдет на высоком уровне.
Ответить
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 