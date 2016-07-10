Марадона: «Сегодня у Роналду будет последний шанс добиться успеха со сборной»

Бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона уверен в том, что финал Евро-2016 – последний шанс для Криштиану Роналду добиться успеха со сборной. Напомним, что в решающем матче турнира португальцы сыграют с французами. Встреча пройдет сегодня, 10 июля.



«В таких матчах все будет решать не тактика, а мотивация, желание и настрой. Сегодня у Роналду будет последний шанс добиться успеха со сборной Португалии. Франция будет думать о том, как сдержать Роналду, а Португалия — как сдержать Гризманна, который великолепной левой ноги забил на турнире уже шесть мячей», — написал Марадона в колонке для издания Times of India.