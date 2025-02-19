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  • Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ

Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил выступления своей команды в Лиге чемпионов АФК.

«Мы контролировали игру после удаления. Меня не устроило отсутствие концентрации и два пропущенных гола на последних минутах [против «Виссел Кобе»].

Сможем ли мы пройти дальше, зависит от результатов двух оставшихся игр [с участием «Шанхай Порта» и «Шаньдун Тайшань»].

Я доволен выступлениями команды в турнире, за исключением выездной игры против «Джохора» (0:3). Конечно, у поражения может быть много факторов, таких как долгая дорога, плотный график и проблемы с составом, поэтому тогда мы сыграли плохо.

В остальных матчах, думаю, команда была конкурентноспособной. Мы можем стать сильнее благодаря опыту игры в Лиге чемпионов Азии, это поможет повысить наш уровень», – сказал Слуцкий.

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Источник: Спортс’’

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