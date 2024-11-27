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Роналду ответил на поздравление Маска

27 ноября 2024, 11:30

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на поздравления бизнесмена Илона Маска с дублем в гостевом матче с «Аль-Гарафой» (3:1) в азиатской Лиге чемпионов.

«Рад, что у ваших глаз есть время на хороший «соккер», – написал Роналду в социальной сети X.

  • 39-летний форвард довел количество своих голов за карьеру до 913.
  • Ранее Маск написал «Поздравляю!» под постом Роналду со словами «Важная победа!»

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Источник: страница Криштиану Роналду в соцсети X
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Наср Аль-Гарафа Роналду Криштиану
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