Роналду ответил на поздравление Маска

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на поздравления бизнесмена Илона Маска с дублем в гостевом матче с «Аль-Гарафой» (3:1) в азиатской Лиге чемпионов.

«Рад, что у ваших глаз есть время на хороший «соккер», – написал Роналду в социальной сети X.

39-летний форвард довел количество своих голов за карьеру до 913.

Ранее Маск написал «Поздравляю!» под постом Роналду со словами «Важная победа!»

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