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    • Мор прокомментировал возможное увольнение Талалаева из «Химок»

    Мор прокомментировал возможное увольнение Талалаева из «Химок»

    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор выразил недоумение из-за возможного увольнения главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

    «Для меня это неожиданно. Талалаев проделал хорошую работу, команда заняла первое место, хорошо играют, больше всех забили. Уже и планы строили, каких футболистов купить – команда готова. И вот эта новость, что он может уйти… Я в недоумении. Пока даже не понимаю, что происходит», – сказал Мор.

    • В минувшем сезоне «Химки» выиграли турнир в Первой лиге и вышли в РПЛ.
    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что руководство клуба решило уволить Талалаева, который получит неустойку в размере примерно 50 миллионов рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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