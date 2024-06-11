Мор прокомментировал возможное увольнение Талалаева из «Химок»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор выразил недоумение из-за возможного увольнения главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«Для меня это неожиданно. Талалаев проделал хорошую работу, команда заняла первое место, хорошо играют, больше всех забили. Уже и планы строили, каких футболистов купить – команда готова. И вот эта новость, что он может уйти… Я в недоумении. Пока даже не понимаю, что происходит», – сказал Мор.