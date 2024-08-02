Мор сказал, когда Глушенков перейдет в клуб Ла Лиги

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Испанский чемпионат, думаю, очень сильно подошел бы Глушенкову. Конечно, он уедет. Не думаю, что прямо очень скоро, но еще год‑два у Максима есть впереди. Если он будет так же играть, то я надеюсь и где‑то даже могу дать прогноз, что мы его через год или два увидим в чемпионате Испании», – сказал Мор.