Мор сказал, когда Глушенков перейдет в клуб Ла Лиги

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
«Испанский чемпионат, думаю, очень сильно подошел бы Глушенкову. Конечно, он уедет. Не думаю, что прямо очень скоро, но еще год‑два у Максима есть впереди. Если он будет так же играть, то я надеюсь и где‑то даже могу дать прогноз, что мы его через год или два увидим в чемпионате Испании», – сказал Мор.
- «Зенит» летом приобрел 25-летнего Глушенкова у «Локомотива» и подписал с игроком четырехлетний контракт.
- В этом сезоне он провел за петербуржцев 4 матча, забил 5 голов.
Источник: «Матч ТВ»