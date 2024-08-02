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Мор сказал, когда Глушенков перейдет в клуб Ла Лиги

2 августа 2024, 10:02
11

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Испанский чемпионат, думаю, очень сильно подошел бы Глушенкову. Конечно, он уедет. Не думаю, что прямо очень скоро, но еще год‑два у Максима есть впереди. Если он будет так же играть, то я надеюсь и где‑то даже могу дать прогноз, что мы его через год или два увидим в чемпионате Испании», – сказал Мор.

  • «Зенит» летом приобрел 25-летнего Глушенкова у «Локомотива» и подписал с игроком четырехлетний контракт.
  • В этом сезоне он провел за петербуржцев 4 матча, забил 5 голов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Мор Эдуард Глушенков Максим
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1722582726
Смешной этот Мор! Этот выпученный пешеход, у него нет выносливости. много ошибается.Голы во многом случайны и заслуга Вендела. Перестанет забивать и все будут гнать на этого среднего еле передвигающего ноги футболёра!
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prostotak2023
1722583714
Ему нужно ехать в Монако к Саше Головину и будет им счастье, сыграются и будут делать вещи. А немытые его на следующий год, если не сломается и будет в таком же темпе играть меньше чем за 30-40 не отдадут в европу.
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...уефан
1722584248
...кинув к звёздам ясный взор, дал прогноз нам Эдик Мор)...
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Garrincha58
1722590674
вот заиграет в Зените приведёт его к чемпионству тогда можно о чём то говорить, а то развели бодягу только и разговору то Глушенков то Соболев и Спартак все млять такие умные юМОРисты стоит одному забить три гола всё он лучший стоит Спартаку выиграть всё они главные претенденты на титул больше не о чём говорить потому что все эти эксперты тупые и повторяют одно и тоже друг за другом
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Spartak_forv@
1722590929
Глушенков,если бы хотел в Европу,то уже бы уехал в Испанию или Францию.У него контракт на 2.5 ляма в год,а в Ла Лиге дадут максимум 1.5.И причем там налоги не как у нас.Спортивных амбиций и желания играть в ЛЧ у него 0,ему и здесь норм
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Skull_Boy
1722591246
Никогда и помрет в следующем сезоне, а на третий придет латинос и в аренду в Сочи
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Январь 59
1722591885
Забудьте про Европу. Олимпиада во Франции показала максимум на что способна Европа. Через два года Европа будет беднее Африки. Америка разграбит последнее , что есть в Европе.
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