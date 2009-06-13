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    Эдуард Мор - статистика

    Имя Эдуард
    Отчество Владимирович
    Фамилия Мор
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 октября 1977 (45 лет)
    Рост 185
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 18 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2009 85' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Луч (Владивосток)
    28.08.2009 1' -46' Металлург Л (Липецк) 1:2 Луч (Владивосток)
    17.08.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
    12.08.2009 74' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    09.08.2009 85' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    29.07.2009 57' -90' Чита (Чита) 1:6 Луч (Владивосток)
    06.07.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    24.06.2009 60' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 3:1 Луч (Владивосток)
    16.06.2009 1' -56' Луч (Владивосток) 2:1 Краснодар (Краснодар)
    13.06.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.06.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 2:0 Луч (Владивосток)
    02.06.2009 1' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Луч (Владивосток)
    25.05.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Шинник (Ярославль)
    22.05.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Балтика (Калининград)
    11.04.2009 1' -90' Урал (Екатеринбург) 2:1 Луч (Владивосток)
    31.03.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Чита (Чита)
    65'
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