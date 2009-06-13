|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|18
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2009
|85' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|28.08.2009
|1' -46'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|17.08.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|12.08.2009
|74' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|09.08.2009
|85' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|29.07.2009
|57' -90'
|Чита (Чита)
|1:6
|Луч (Владивосток)
|06.07.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|24.06.2009
|60' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|16.06.2009
|1' -56'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Краснодар (Краснодар)
|13.06.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.06.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|02.06.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|25.05.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|22.05.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Балтика (Калининград)
|11.04.2009
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|31.03.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Чита (Чита)
|65'