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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Шинник
Луч - Шинник: обзор матча 25 мая 2009
Луч
25.05.2009, понедельник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 12 тур
0 : 2
Завершен
Шинник
23'
Н. Бурмистров
64'
Н. Бурмистров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Шинник
Желтая карточка
А. Данцев
Замена
А. Еркин
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
С. Яшин
Замена
М. Кулемин
️️️️
М. Кристич
Замена
️️️️
А. Бочков
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
П. Смуров
ГОЛ! 0:2!
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Б. Аджинджал
Замена
В. Михалев
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
Ю. Роденков
️️️️
А. Яшан
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Замена
М. Бузникин
️️️️
Р. Монарев
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурмистров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Павел Смуров
ЦЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
Шинник
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Максим Кулемин
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
9
Владимир Михалев
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
21
Дмитрий Самойлов
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
3-2-4
1
Чичкин
0
Мор
5
Кристич
24
Казанцев
7
Данцев
0
Новкович
2
Михеев
13
Кудряшов
19
Яшан
69
Дедечко
3-5-1-1
30
Песьяков
0
Рикардо Силва
16
Вьештица
2
Ндри
6
Резников
8
Бурченко
18
Яшин
22
Аджинджал
20
Войдель
18
Бурмистров
31
Монарев
13
Кудряшов
9
Михалев
9
Михалев
13
Кудряшов
5
Кристич
33
Кулемин
33
Кулемин
5
Кристич
0
Смуров
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
0
Смуров
19
Яшан
93
Роденков
93
Роденков
19
Яшан
31
Монарев
15
Бузникин
15
Бузникин
31
Монарев
18
Яшин
22
Кузнецов
22
Кузнецов
18
Яшин
25
Бочков
25
Бочков
18
Бурмистров
33
Еркин
33
Еркин
18
Бурмистров
Остались в запасе
Луч
Шинник
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
21
Дмитрий Самойлов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
21
Дмитрий Самойлов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
Остались в запасе
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Луч - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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