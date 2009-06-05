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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - Луч
Носта - Луч: обзор матча 05 июня 2009
Носта
05.06.2009, пятница, 17:00
Россия. Первый дивизион, 14 тур
2 : 0
Завершен
Луч
73'
А. Павленко
90+1'
С. Фролов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Луч
Замена
С. Фролов
️️️️
В. Левшин
+3
Желтая карточка
С. Фролов
+2
ГОЛ! 2:0!
С. Фролов
+1
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Михеев
Замена
Д. Подружко
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
Д. Дедечко
Замена
П. Смуров
️️️️
В. Михалев
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Евстафьев
ГОЛ! 1:0!
А. Павленко
Вторая желтая
Ю. Лебедев
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Э. Сахневич
Замена
В. Лунгу
️️️️
И. Семенов
Желтая карточка
Ю. Роденков
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Желтая карточка
М. Будников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
0
Эдуард Мор
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Носта
13
Андрей Семенов
ЦЗ
0
Владислав Лунгу
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
2
Сергей Фролов
ЦФ
Луч
0
Павел Смуров
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
21
Дмитрий Самойлов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Вавилин
13
Семенов
22
Будников
77
Павленко
41
Горин
11
Пазин
27
Лебедев
44
Клопков
8
Семенов
32
Левшин
15
Евстафьев
3-5-2
1
Чичкин
0
Мор
5
Кристич
24
Казанцев
2
Михеев
0
Гублия
13
Кудряшов
69
Дедечко
9
Михалев
93
Роденков
0
Сахневич
32
Левшин
2
Фролов
2
Фролов
32
Левшин
8
Семенов
0
Лунгу
0
Лунгу
8
Семенов
13
Семенов
18
Подружко
18
Подружко
13
Семенов
15
Евстафьев
13
Семенов
13
Семенов
15
Евстафьев
9
Михалев
0
Смуров
0
Смуров
9
Михалев
2
Михеев
21
Самойлов
21
Самойлов
2
Михеев
0
Сахневич
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
0
Сахневич
Остались в запасе
Носта
Луч
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Носта - Луч
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Металлург
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