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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Черноморец
Луч - Черноморец: обзор матча 13 июня 2009
Луч
13.06.2009, суббота, 08:00
Россия. Первый дивизион, 15 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
20'
Ю. Роденков
88'
Р. Новкович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Черноморец
Замена
Д. Самойлов
️️️️
Д. Кудряшов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Новкович
Замена
М. Емкужев
️️️️
М. Лунин
Замена
А. Едунов
️️️️
К. Кочубей
Замена
К. Саргсян
️️️️
Ж. Каратляшев
Замена
Р. Орещук
️️️️
А. Сторожук
Желтая карточка
Д. Кудряшов
Замена
В. Михалев
️️️️
В. Гогберашвили
Желтая карточка
А. Сторожук
Замена
П. Смуров
️️️️
А. Михеев
ГОЛ! 1:0!
Ю. Роденков
20'
Желтая карточка
В. Гогберашвили
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
2
Артем Михеев
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
4
Михаил Лунин
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
2
Александр Сторожук
ЦП
14
Антон Сахаров
ЦП
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Луч
0
Павел Смуров
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
21
Дмитрий Самойлов
ЦФ
Черноморец
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
9
Роман Орещук
ЦФ
11
Карен Саргсян
ЦФ
3-2-4-1
1
Чичкин
0
Мор
24
Казанцев
5
Кристич
7
Данцев
0
Новкович
87
Гогберашвили
0
Гублия
13
Кудряшов
2
Михеев
93
Роденков
4-5-1
22
Кот
30
Пучков
23
Калешин
3
Удалый
4
Лунин
8
Кочубей
0
Бурзиев
2
Сторожук
14
Сахаров
14
Каркаев
10
Каратляшев
87
Гогберашвили
9
Михалев
9
Михалев
87
Гогберашвили
2
Михеев
0
Смуров
0
Смуров
2
Михеев
13
Кудряшов
21
Самойлов
21
Самойлов
13
Кудряшов
2
Сторожук
9
Орещук
9
Орещук
2
Сторожук
8
Кочубей
11
Едунов
11
Едунов
8
Кочубей
4
Лунин
3
Емкужев
3
Емкужев
4
Лунин
10
Каратляшев
11
Саргсян
11
Саргсян
10
Каратляшев
Остались в запасе
Луч
Черноморец
Главный тренер
Николай Южанин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Южанин
Статистика матча Луч - Черноморец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сергеев
(Москва)
Стадион:
Динамо
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