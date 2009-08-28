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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Луч
Металлург Л - Луч: обзор матча 28 августа 2009
Металлург Л
28.08.2009, пятница, 18:00
Россия. Первый дивизион, 27 тур
1 : 2
Завершен
Луч
42'
М. Обозный
55'
В. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Луч
Желтая карточка
А. Котляров
Замена
️️️️
А. Фомичев
Замена
️️️️
О. Алейник
Замена
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
️️️️
М. Обозный
Замена
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
️️️️
В. Михалев
Желтая карточка
С. Емельянов
Желтая карточка
А. Журавлев
ГОЛ! 1:1!
В. Михалев
Желтая карточка
Д. Косенко
Замена
️️️️
А. Середа
Замена
️️️️
Э. Мор
ГОЛ! 1:0!
М. Обозный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
0
Сергей Емельянов
ЦП
11
Максим Обозный
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-2-2-2
1
Шамрин
78
Фирсов
3
Гаджибеков
9
Фомичев
19
Журавлев
45
Косенко
34
Алейник
0
Емельянов
20
Середа
11
Обозный
3-2-4-1
70
Котляров
2
Колесников
24
Казанцев
5
Кристич
0
Мор
7
Данцев
2
Михеев
28
Мамаев
13
Кудряшов
9
Михалев
93
Роденков
Остались в запасе
Металлург Л
Луч
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Металлург Л - Луч
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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