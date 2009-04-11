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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Луч
Урал - Луч: обзор матча 11 апреля 2009
Урал
11.04.2009, суббота, 15:00
Россия. Первый дивизион, 4 тур
2 : 1
Завершен
Луч
3'
Р. Пошкус
39'
А. Климавичус
42'
Д. Дедечко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Луч
Замена
А. Катульский
️️️️
А. Герк
Замена
Р. Новкович
️️️️
В. Михалев
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Ю. Роденков
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Шишелов
Желтая карточка
Д. Дедечко
Замена
Л. Корнилов
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
Ю. Мамаев
Замена
А. Котляров
️️️️
А. Чичкин
Замена
А. Щаницин
️️️️
И. Смольников
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Дедечко
ГОЛ! 2:0!
А. Климавичус
Пас отдал
А. Герк
ГОЛ! 1:0!
Р. Пошкус
Пас отдал
М. Поворов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
0
Павел Смуров
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
28
Юрий Мамаев
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Урал
18
Лев Корнилов
ЦП
23
Алексей Катульский
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
0
Раде Новкович
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
3-3-2-2
1
Солосин
58
Ойеволе
28
Климавичус
2
Поворов
4
Степанец
10
Фидлер
8
Смольников
8
Герк
36
Скрыльников
9
Пошкус
55
Шишелов
3-2-4-1
1
Чичкин
0
Смуров
5
Кристич
24
Казанцев
0
Мор
7
Данцев
9
Михалев
69
Дедечко
13
Кудряшов
28
Мамаев
93
Роденков
8
Смольников
13
Щаницин
13
Щаницин
8
Смольников
36
Скрыльников
18
Корнилов
18
Корнилов
36
Скрыльников
8
Герк
23
Катульский
23
Катульский
8
Герк
55
Шишелов
9
Мамтов
9
Мамтов
55
Шишелов
9
Михалев
0
Новкович
0
Новкович
9
Михалев
1
Чичкин
70
Котляров
70
Котляров
1
Чичкин
93
Роденков
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
93
Роденков
Остались в запасе
Урал
Луч
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Урал - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Посещаемость:
4500 из 13000 зрителей (34%)
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