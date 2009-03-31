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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Чита
Луч - Чита: обзор матча 31 марта 2009
Луч
31.03.2009, вторник, 11:00
Россия. Первый дивизион, 2 тур
1 : 1
Завершен
Чита
27'
Э. Сахневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Чита
+1
Замена
Р. Гаврюш
️️️️
М. Ванев
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Э. Сахневич
Желтая карточка
Э. Мор
Замена
Д. Дедечко
️️️️
В. Михалев
Замена
В. Беличенко
️️️️
С. Щеглов
Желтая карточка
М. Ванев
ГОЛ! 1:0!
Э. Сахневич
Желтая карточка
Б. Гублия
14'
Желтая карточка
С. Щеглов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Чита
88
Андрей Синицын
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
8
Сергей Щеглов
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
Луч
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
Чита
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
4-4-2
1
Чичкин
7
Данцев
0
Мор
24
Казанцев
0
Новкович
9
Михалев
28
Мамаев
13
Кудряшов
0
Гублия
93
Роденков
0
Сахневич
3-3
88
Синицын
7
Ванев
30
Агрофенин
2
Лесков
8
Щеглов
10
Булатенко
9
Нагибин
0
Сахневич
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
0
Сахневич
9
Михалев
69
Дедечко
69
Дедечко
9
Михалев
8
Щеглов
26
Беличенко
26
Беличенко
8
Щеглов
7
Ванев
9
Гаврюш
9
Гаврюш
7
Ванев
Остались в запасе
Луч
Чита
14
Виталий Селецкий
ЦП
Остались в запасе
Остались в запасе
14
Виталий Селецкий
ЦП
Статистика матча Луч - Чита
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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