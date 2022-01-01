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«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования

«Чита» не сыграет сыграет в следующем сезоне ФНЛ-2 из-за проблем с финансированием.

«В связи с отсутствием необходимого объема финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитие детского и юношеского футбола.

Сохраняем: «Чита-М», команды, которые принимают участие в Юношеской Футбольной Лиге, детские команды и ДФЦ. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон-2022/23.

Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернeтся в Забайкальский край.

Отдельное спасибо болельщикам за поддержку!» – говорится в сообщении «Читы».

  • «Чита» в прошлом сезоне заняла восьмое место в таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.

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Источник: группа «Читы» во ВКонтакте

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Комментарии1
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    Рейтинг: +510

    Salt-N-Pepa 30 минут назад

    Футбол полностью вымер в Сибири и на Дальнем Востоке. Зато в Москве по 10 команд в одной лиге))))))

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