«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования

«Чита» не сыграет сыграет в следующем сезоне ФНЛ-2 из-за проблем с финансированием.

«В связи с отсутствием необходимого объема финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитие детского и юношеского футбола.

Сохраняем: «Чита-М», команды, которые принимают участие в Юношеской Футбольной Лиге, детские команды и ДФЦ. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон-2022/23.

Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернeтся в Забайкальский край.

Отдельное спасибо болельщикам за поддержку!» – говорится в сообщении «Читы».