«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования

Футбол полностью вымер в Сибири и на Дальнем Востоке. Зато в Москве по 10 команд в одной лиге))))))
«Чита» не сыграет сыграет в следующем сезоне ФНЛ-2 из-за проблем с финансированием.
«В связи с отсутствием необходимого объема финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитие детского и юношеского футбола.
Сохраняем: «Чита-М», команды, которые принимают участие в Юношеской Футбольной Лиге, детские команды и ДФЦ. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон-2022/23.
Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернeтся в Забайкальский край.
Отдельное спасибо болельщикам за поддержку!» – говорится в сообщении «Читы».
- «Чита» в прошлом сезоне заняла восьмое место в таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.
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