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    Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»

    Директор «Читы» Алексей Тихоньких прокомментировал возможную реформу ПФЛ в сезоне-2020/21.

    «Мы ведь команда, бюджет которой зависит от регионального бюджета, а он утверждается в конце года или в самом начале следующего. Определенная работа уже была проделана. А теперь непонятно, как нам строить отношения с исполнительной властью. Не могу сказать, что РФС нас подставил, но неудобства в нашу работу внес. Непонятно, что будет дальше.

    Если в нашей зоне команда не выходит в ФНЛ, то пять команд просто теряют статус профессиональных клубов. Что будет, если не примут реформу? Если клубов не будет, то не будет и чемпионата – зона может просто исчезнуть автоматически, а футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны какие-то шаги со стороны РФС, чтобы исправить ситуацию. Другого выхода не вижу.

    Я понимал, что будут противостояния. Мне бы хотелось, чтобы люди нашли взаимопонимание, мы же футбол развиваем! «Чита» получила статус детского футбольного центра, хотелось бы, чтобы существовала структура – чтобы ребята росли от команд маленького возраста до профессионального уровня. А сейчас мы можем лишиться профессиональной команды.

    Надеюсь, рабочая группа РФС будет учитывать мнения людей, которые живут здесь, не один год пытаются сохранить футбол. Хочется, чтобы они на место вылетели, посмотрели инфраструктуру и людей, для которых мы хотим футбол сохранить. В первую очередь это делается для детей и болельщиков. Они должны видеть футбол!

    Нет ли желания рассказать все Дюкову? Будет рабочая группа, я бы с удовольствием объяснил ситуацию, которая тянется уже четыре года. Только с взаимопониманием можно добиться сохранения футбола на востоке. Скорее всего, Дюков недостаточно осведомлен о том, что на самом деле происходит на востоке. Надеюсь, РФС не просто обратит на нас внимание, а что-то предпримет. Пока все как-то завуалированно», – сказал Тихоньких.

    • В начале декабря на общем собрании клубов ПФЛ принято решение о реформе лиги, начиная с сезона-2020/21.
    • Клубы одобрили сокращение групп ПФЛ с пяти до четырех – по планам, команды из группы «Восток» будут включены в группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье».
    • Сейчас в группе «Восток» играют шесть команд, «Центр» – 14 команд, «Юг» – 16, «Урал-Приволжье» – 12, «Запад» – 14. Из каждой группы ПФЛ в ФНЛ выходит по одной команде.

    РФС не принял проект реформы ПФЛ, одобренный лигой

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7805

      Skull_Boy 58 минут назад

      По логике вещей на самом деле зачем нужна зона Восток, если 7 лет никто в ФНЛ не заявляется

      0
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      Рейтинг: +6478

      mihail200606 1 час назад

      Там футбол исторически был мало развит.. Так уж сложилось..

      0
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      Рейтинг: +383

      OrenburgFC 1 час назад

      Заявляйтесь в чемпионат Монголии! или Китая...

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