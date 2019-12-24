РФС не принял проект реформы ПФЛ, одобренный лигой

На заседании исполкома РФС во вторник не был принят проект реформы ПФЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Это единственный вопрос в повестке, который был отклонен исполкомом.

В начале декабря на общем собрании клубов ПФЛ принято решение о реформе лиги, начиная с сезона-2020/21.

Клубы одобрили сокращение групп ПФЛ с пяти до четырех – по планам, команды из группы «Восток» будут включены в группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье».

Сейчас в группе «Восток» играют шесть команд, «Центр» – 14 команд, «Юг» – 16, «Урал-Приволжье» – 12, «Запад» – 14. Из каждой группы ПФЛ в ФНЛ выходит по одной команде.

Из ПФЛ исчезнет одна зона. Там играют шесть команд, которые пять лет не поднимались в ФНЛ



