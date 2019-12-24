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РФС не принял проект реформы ПФЛ, одобренный лигой

24 декабря 2019, 15:49
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На заседании исполкома РФС во вторник не был принят проект реформы ПФЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Это единственный вопрос в повестке, который был отклонен исполкомом.

  • В начале декабря на общем собрании клубов ПФЛ принято решение о реформе лиги, начиная с сезона-2020/21.
  • Клубы одобрили сокращение групп ПФЛ с пяти до четырех – по планам, команды из группы «Восток» будут включены в группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье».
  • Сейчас в группе «Восток» играют шесть команд, «Центр» – 14 команд, «Юг» – 16, «Урал-Приволжье» – 12, «Запад» – 14. Из каждой группы ПФЛ в ФНЛ выходит по одной команде.

Из ПФЛ исчезнет одна зона. Там играют шесть команд, которые пять лет не поднимались в ФНЛ


Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (1)
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серега кашин
1577195919
рфс не принял, а потом появляются клубы однодневки и через пару месяцев они исчезают бесследно
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