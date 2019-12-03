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    • Из ПФЛ исчезнет одна зона. Там играют шесть команд, которые пять лет не поднимались в ФНЛ

    Из ПФЛ исчезнет одна зона. Там играют шесть команд, которые пять лет не поднимались в ФНЛ


    3.5
    Голосов: 10
    03.12.2019 17:59
    Речь про «Восток».

    Для начала стоит сказать немного о зоне «Восток». На данный момент там играют 6 команд: «Иртыш», «Сахалин», «Новосибирск», «Чита», «Динамо-Барнаул», «Зенит» (Иркутск). «Иртыш» – лидер, у него 29 очков. Ближайший преследователь («Сахалин») отстал на 11 очков.

    В мае прошлого года у нас был материал про зону «Восток» с таким заголовком: «Остается беспробудно бухать». Когда футбол в России − бессмысленный позор». Там мы рассказали:

    • Клубы зоны «Восток» в сезоне-2017/18 не захотели проходить лицензирования и прокачиваться до следующего уровня.
    • На тот момент из этой ветки ПФЛ до ФНЛ команды не добирались три года. Спустя два сезона ничего не изменилось.
    • «Восток» – закрытая лига, состоящая из шести команд. Каждая команда играет по 20 матчей. Каждая с каждой – по 4 игры. Зачем такая периодичность – никому не ясно.

    Сегодня состоялось очередное собрание клубов ПФЛ. По данным «СЭ», на заседании рассмотрели существование зоны «Восток» и решили: с сезона-2020/21 зона будет «Восток» расформирована. С нового сезона структура ПФЛ выглядит так:

    В тезисах изменения структуры ПФЛ следующие:

    1. Вместо пяти зон будут четыре группы. Победитель от каждой выходит в ФНЛ.

    2. Зона «Восток» расформирована.

    3. Зона «Юг» на данный момент – самая большая в ПФЛ. Поэтому ее не будут дополнять командами из «Востока». В зоны «Центр», «Запад» и «Урал-Поволжье» добавят по две команды из «Востока».

    За счет этого ПФЛ: а) Придаст «привлекательный облик соревнованию»; б) Увеличит число матчей в каждой из трех зон – что хорошо для молодых игроков; в) Добавит удобств при составлении календаря.

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    «Твою бога душу!». Жаркий комментатор на матче ПФЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Спорт-Экспресс, Иртыш
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 декабря 2019, 16:42

      Интересно, значит в хоккей можно играть, летая по всей стране, а в футбол нельзя???? Лучше бы построили стадионы крытые в этих городах и развивали там футбол!!! Между прочим не плохие ребята из тех краев играют в молодёжных командах московских клубов! Давайте уже совсем урежем ЧР до уровня Московской области.

      3
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      Рейтинг: +600

      dimar > Fan Loko mik 6 декабря 2019, 10:52

      всё просто. посмотрите бюджет условного Пскова, посмотрите во сколько обойдётся перелёт до Сахалина. И посчитайте сколько процентов бюджета сожрёт этот перелёт)) А теперь тоже самое проэкстраполируйте для команды в востока)))

      2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 4 декабря 2019, 18:13

      Замутили так замутили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 4 декабря 2019, 17:40

      И будут в ПФЛ летать команды от Калининграда, до Владивостока

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 4 декабря 2019, 00:50

      "Молодцы", вместо того, чтобы Восток развивать, лучше его закрыть.

      13
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      Рейтинг: +8952

      GoLenaStop 3 декабря 2019, 23:16

      Гео-размеры , разница во времени и климате нашей страны не позволяют безболезненно, красиво проводить общие турниры и сам чемпионат - это давно ясно.
      Надо думать, что делать с футболом в стране. Сложно, но надо.
      С ув.

      4
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      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > GoLenaStop 5 декабря 2019, 13:02

      Простая истина.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 3 декабря 2019, 20:32

      Добавить в зону "Запад" два клуба из зоны "Восток", чтобы получилась зона "Запад-Восток". Маразм! Тогда уж лучше вообще перед каждым сезоном заново разбивать команды на 4 равные группы, учитывая их широту в географических координатах. В этом есть логика.

      12
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