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    Лига мертвых клубов и 14-летний пацан в «МЮ». Обсуждаем русское подземелье


    4
    Голосов: 8
    27.11.2018 19:06
    Что это? Это новый подкаст!

    Йоу! Вышел новый выпуск нашего разговорного подкаста «Скинь мяч». Напоминаем, что в нем мы обсуждаем футбол и мир вокруг – с историями, шутками и отсылками к культуре. Обязательно попробуйте, если еще не.

    В этот раз мы полностью говорим про ФНЛ и ПФЛ и про то, зачем они нам вообще нужны. В чем главные проблемы? Как русские клубы умирают и сами себя хоронят? За кем надо последить? Есть ли плюсы (спойлер: есть!)?

    Послушать можно прямо внутри страницы. Либо вот здесь:

    Либо вот тут – через ютуб:

    Другие площадки:

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    PLAYER FM

    Содержание выпуска:

    03:12 Внешний вид ФНЛ и ПФЛ – ужас
    05:23 Паблик с мемами пиарит ФНЛ лучше, чем сами команды
    09:56 Как «Енисей» поменял футбольные соцсети
    12:53 Российский клуб – как дом культуры. Он никому не нужен
    16:58 Зона Восток ПФЛ – наш ответ суперлиге
    20:00 В регионах открыли новые стадионы под ЧМ. Что-то изменилось?
    26:19 Стажировки в «МЮ» – про 14-летнего гения из ПФЛ
    27:53 Разрывают ФНЛ без денег – про «Тамбов»
    30:11 Плеханов – про футбол в наукограде, красивые шарфы и женщин

    Оставляйте комментарии: советуйте новые темы, рассказывайте о плсюах/минусах, обсуждайте содержание. Давайте говорить про футбол вместе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +223

      Cupota 28 ноября 2018, 21:12

      309 просмотров на ют. Да вы популярны, милочки! Пора переквалифицироваться в управдомы.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 ноября 2018, 23:06

      ребята явно не в теме явные москвичи посещаемость матчей в Волгограде в среднем около 20000 вышка может обзовидоваться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 27 ноября 2018, 22:28

      Как можно гнать на лучшую лигу мира?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 27 ноября 2018, 20:20

      Какое-то быдлогоготание с самого начала.

      2
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