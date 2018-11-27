Лига мертвых клубов и 14-летний пацан в «МЮ». Обсуждаем русское подземелье

Йоу! Вышел новый выпуск нашего разговорного подкаста «Скинь мяч». Напоминаем, что в нем мы обсуждаем футбол и мир вокруг – с историями, шутками и отсылками к культуре. Обязательно попробуйте, если еще не.
В этот раз мы полностью говорим про ФНЛ и ПФЛ и про то, зачем они нам вообще нужны. В чем главные проблемы? Как русские клубы умирают и сами себя хоронят? За кем надо последить? Есть ли плюсы (спойлер: есть!)?
Послушать можно прямо внутри страницы. Либо вот здесь:
Либо вот тут – через ютуб:
Другие площадки:
ВКОНТАКТЕ
ITUNES
CASTBOX
TELEGRAM
PLAYER FM
Содержание выпуска:
03:12 Внешний вид ФНЛ и ПФЛ – ужас
05:23 Паблик с мемами пиарит ФНЛ лучше, чем сами команды
09:56 Как «Енисей» поменял футбольные соцсети
12:53 Российский клуб – как дом культуры. Он никому не нужен
16:58 Зона Восток ПФЛ – наш ответ суперлиге
20:00 В регионах открыли новые стадионы под ЧМ. Что-то изменилось?
26:19 Стажировки в «МЮ» – про 14-летнего гения из ПФЛ
27:53 Разрывают ФНЛ без денег – про «Тамбов»
30:11 Плеханов – про футбол в наукограде, красивые шарфы и женщин
Оставляйте комментарии: советуйте новые темы, рассказывайте о плсюах/минусах, обсуждайте содержание. Давайте говорить про футбол вместе