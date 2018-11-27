Лига мертвых клубов и 14-летний пацан в «МЮ». Обсуждаем русское подземелье

Что это? Это новый подкаст!

Йоу! Вышел новый выпуск нашего разговорного подкаста «Скинь мяч». Напоминаем, что в нем мы обсуждаем футбол и мир вокруг – с историями, шутками и отсылками к культуре. Обязательно попробуйте, если еще не.

В этот раз мы полностью говорим про ФНЛ и ПФЛ и про то, зачем они нам вообще нужны. В чем главные проблемы? Как русские клубы умирают и сами себя хоронят? За кем надо последить? Есть ли плюсы (спойлер: есть!)?

Послушать можно прямо внутри страницы. Либо вот здесь:

Либо вот тут – через ютуб:

Другие площадки:

ВКОНТАКТЕ

ITUNES

CASTBOX

TELEGRAM

PLAYER FM

Содержание выпуска:



03:12 Внешний вид ФНЛ и ПФЛ – ужас

05:23 Паблик с мемами пиарит ФНЛ лучше, чем сами команды

09:56 Как «Енисей» поменял футбольные соцсети

12:53 Российский клуб – как дом культуры. Он никому не нужен

16:58 Зона Восток ПФЛ – наш ответ суперлиге

20:00 В регионах открыли новые стадионы под ЧМ. Что-то изменилось?

26:19 Стажировки в «МЮ» – про 14-летнего гения из ПФЛ

27:53 Разрывают ФНЛ без денег – про «Тамбов»

30:11 Плеханов – про футбол в наукограде, красивые шарфы и женщин



Оставляйте комментарии: советуйте новые темы, рассказывайте о плсюах/минусах, обсуждайте содержание. Давайте говорить про футбол вместе