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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чита - Торпедо Вл
Чита - Торпедо Вл: обзор матча 14 мая 2022
Чита
14.05.2022, суббота, 09:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, группа B, 7 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо Вл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чита - Торпедо Вл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
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Торпедо Вл
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