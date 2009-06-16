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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Краснодар
Луч - Краснодар: обзор матча 16 июня 2009
Луч
16.06.2009, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
7'
Д. Дедечко
62'
П. Смуров
13'
А. Михеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Краснодар
Замена
️️️️
В. Михалев
+1
Замена
А. Михеев
️️️️
Б. Гублия
Замена
️️️️
В. Сафонов
Замена
В. Баламестный
️️️️
С. Цуканов
Вторая желтая
А. Михеев
Желтая карточка
А. Олейник
Желтая карточка
Д. Дедечко
Желтая карточка
Б. Гублия
Желтая карточка
Ю. Дубровин
Замена
В. Татарчук
️️️️
С. Соколов
Замена
Д. Лошкарев
️️️️
Д. Дорожкин
ГОЛ! 2:1!
П. Смуров
Желтая карточка
Ю. Роденков
Замена
П. Смуров
️️️️
Э. Мор
Желтая карточка
С. Цуканов
Желтая карточка
А. Михеев
Желтая карточка
С. Соколов
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Михеев
ГОЛ! 1:0!
Д. Дедечко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
39
Рикардо
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Луч
0
Павел Смуров
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
Краснодар
27
Дмитрий Лошкарев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
8
Виталий Баламестный
ЦФ
3-2-4-1
1
Чичкин
0
Мор
5
Кристич
24
Казанцев
7
Данцев
0
Новкович
9
Михалев
13
Кудряшов
69
Дедечко
0
Гублия
93
Роденков
3-3-2-2
31
Пчелинцев
2
Соколов
15
Сафонов
39
Цуканов
5
Дубровин
15
Фатуллаев
15
Калешин
39
Рикардо
90
Михеев
27
Олейник
13
Дорожкин
0
Гублия
2
Михеев
2
Михеев
0
Гублия
0
Мор
0
Смуров
0
Смуров
0
Мор
13
Дорожкин
27
Лошкарев
27
Лошкарев
13
Дорожкин
39
Цуканов
8
Баламестный
8
Баламестный
39
Цуканов
2
Соколов
50
Татарчук
50
Татарчук
2
Соколов
Остались в запасе
Луч
Краснодар
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Луч - Краснодар
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Динамо
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