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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Балтика
Луч - Балтика: обзор матча 22 мая 2009
Луч
22.05.2009, пятница, 12:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
25'
В. Казанцев
88'
В. Гогберашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Балтика
Желтая карточка
В. Гогберашвили
ГОЛ! 2:0!
В. Гогберашвили
Замена
В. Михалев
️️️️
А. Михеев
Замена
П. Смуров
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
Д. Голубов
️️️️
С. Бабич
Замена
А. Коломийченко
️️️️
В. Окорочков
Желтая карточка
Ю. Мамаев
Замена
Э. Сахневич
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
Ю. Роденков
️️️️
В. Гогберашвили
ГОЛ! 1:0!
В. Казанцев
Желтая карточка
А. Джидич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
28
Юрий Мамаев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
0
Алдин Джидич
ЦП
0
Степан Бабич
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Луч
0
Павел Смуров
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Балтика
5
Денис Матьола
ЦЗ
27
Артем Першин
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-2-5
1
Чичкин
0
Мор
24
Казанцев
5
Кристич
7
Данцев
0
Новкович
87
Гогберашвили
2
Михеев
13
Кудряшов
69
Дедечко
28
Мамаев
2-5-1-1
16
Барановский
13
Тимофеев
25
Ревякин
15
Окорочков
0
Джидич
0
Бабич
30
Трусевич
15
Коломийченко
58
Егоров
17
Завалий
2
Михеев
9
Михалев
9
Михалев
2
Михеев
28
Мамаев
0
Смуров
0
Смуров
28
Мамаев
13
Кудряшов
0
Сахневич
0
Сахневич
13
Кудряшов
87
Гогберашвили
93
Роденков
93
Роденков
87
Гогберашвили
Кенкишвили
5
Матьола
5
Матьола
Кенкишвили
27
Першин
27
Першин
0
Бабич
85
Голубов
85
Голубов
0
Бабич
Остались в запасе
Луч
Балтика
Главный тренер
Зураб Саная
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Луч - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Динамо
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