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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Луч
Витязь - Луч: обзор матча 02 июня 2009
Витязь
02.06.2009, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
1 : 0
Завершен
Луч
81'
Р. Григорян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Луч
Желтая карточка
М. Козлов
Замена
Б. Гублия
️️️️
Р. Новкович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Григорян
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Анохин
Желтая карточка
А. Киреев
Желтая карточка
Д. Дедечко
Желтая карточка
А. Данцев
Желтая карточка
А. Михеев
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
П. Смуров
️️️️
Э. Сахневич
Замена
Ю. Першин
️️️️
С. Мельников
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Архипов
Желтая карточка
Ю. Мамаев
Замена
М. Козлов
️️️️
С. Шарин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Витязь
88
Андрей Киреев
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
13
Юрий Першин
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Луч
0
Павел Смуров
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
0
Беслан Гублия
ЦП
4-4-2
1
Соколов
55
Лобов
3
Смирнов
14
Рогочий
22
Шабаев
18
Архипов
8
Шарин
28
Григорян
9
Авсюк
13
Мельников
10
Анохин
4-4-2
1
Чичкин
0
Новкович
0
Мор
5
Кристич
7
Данцев
28
Мамаев
69
Дедечко
13
Кудряшов
2
Михеев
93
Роденков
0
Сахневич
13
Мельников
13
Першин
13
Першин
13
Мельников
18
Архипов
88
Киреев
88
Киреев
18
Архипов
8
Шарин
10
Козлов
10
Козлов
8
Шарин
10
Анохин
87
Мязин
87
Мязин
10
Анохин
0
Новкович
0
Гублия
0
Гублия
0
Новкович
0
Сахневич
0
Смуров
0
Смуров
0
Сахневич
13
Кудряшов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
13
Кудряшов
Остались в запасе
Витязь
Луч
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Витязь - Луч
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Стадион:
Труд
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