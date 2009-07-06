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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - КАМАЗ
Луч - КАМАЗ: обзор матча 06 июля 2009
Луч
06.07.2009, понедельник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - КАМАЗ
Замена
️️️️
Э. Мор
Замена
️️️️
Ю. Роденков
Замена
️️️️
М. Пименов
Замена
️️️️
А. Кренделев
Замена
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
️️️️
В. Романенко
Замена
️️️️
П. Смуров
Красная карточка
А. Данцев
Замена
️️️️
А. Куканос
Желтая карточка
Б. Гублия
Желтая карточка
Д. Дедечко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Павел Смуров
ЦЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
3-2-4-1
1
Чичкин
0
Мор
24
Казанцев
5
Кристич
7
Данцев
0
Смуров
2
Михеев
13
Кудряшов
69
Дедечко
0
Гублия
93
Роденков
4-4-1-1
16
Яшин
3
Сидяев
75
Ложкин
36
Грачев
77
Куканос
19
Тодорович
33
Кренделев
14
Пименов
33
Перов
77
Романенко
2
Гогниев
Остались в запасе
Луч
КАМАЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Луч - КАМАЗ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Динамо
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