Мор назвал общую проблему «Динамо», ЦСКА и «Локомотива»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» не смогут побороться за победу в РПЛ.
«Краснодар», «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство. Кто‑то из троицы «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» может попасть в тройку, но до золота они не доберутся.
Их общая проблема в отсутствии центральных нападающих. У «Динамо» раньше не было этой проблемы, но Тюкавин получил травму, и в матчах против сильных соперников это сказывается», – сказал Мор.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров, «Зенит» отстает на 3 балла, «Спартак» – на 5.
- «Динамо» занимает 4-е место с 42 очкам. На счету ЦСКА 41 балл, у «Локомотива» – 40.
Источник: «Матч ТВ»