Мор назвал общую проблему «Динамо», ЦСКА и «Локомотива»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» не смогут побороться за победу в РПЛ.

«Краснодар», «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство. Кто‑то из троицы «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» может попасть в тройку, но до золота они не доберутся.

Их общая проблема в отсутствии центральных нападающих. У «Динамо» раньше не было этой проблемы, но Тюкавин получил травму, и в матчах против сильных соперников это сказывается», – сказал Мор.