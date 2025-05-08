Мор составил топ-3 лучших российских вратарей

Экс-спартаковец Эдуард Мор назвал лучших голкиперов России.

«У нас очень хорошие вратари. И вратарская школа хорошая. Мы можем гордиться нашими ребятами. Неслучайно мы видим, что у нас практически нет вратарей‑иностранцев. Потому что наши российские ребята ничем не хуже, а, скорее всего, даже лучше.

Если кого‑то выделять, то здесь для меня выбор очевидный. На мой взгляд, трое очень сильно выделяются.

Это Игорь Акинфеев, который и сейчас в своем возрасте смотрится великолепно, умение читать игру у него никто не отнимает, на линии хорош, подсказ, опыт – всe за него. С годами он ничуть хуже не стал, даже лучше, может быть, как хорошее вино.

Плюс Станислав Агкацев, который очень ярко проявляет себя в «Краснодаре» и выручает команду, мне кажется, больше, чем другие вратари, действует очень надежно. Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» никак не сказался в худшую сторону на «Краснодаре».

И третьим я бы назвал Александра Максименко. Вратарь «Спартака» однозначно проводит лучший сезон в своей карьере, он очень сильно прибавил в опыте, в чтении игры и в командовании партнерами.

Эти вратари, на мой взгляд, лучшие в Премьер‑лиге», – сказал Мор.