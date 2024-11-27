Мор оценил шансы «Ростова» и «Спартака» перед матчем Фонбет Кубка России

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые в гостях сыграют с «Ростовом».

«Игра будет очень интересная, «Спартак» в хорошей форме и много забивает. «Ростов» вышел из небольшого кризиса. С учетом того, что первый матч «Спартак» проиграл, шансы соперников абсолютно равны. Ротация будет, но не такая большая.

«Спартаку» нужно будет побеждать, все предпосылки есть, состав будет приближенный к боевому», – сказал Мор.

Игра в Ростове‑на‑Дону состоится в среду, 27 ноября, и начнется в 20:30 по московскому времени.

В первой игре в Москве «Ростов» одержал победу со счетом 1:0.

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