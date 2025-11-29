Оценены шансы Романова остаться на посту главного тренера «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы Вадима Романова стать на постоянной основе главным тренером команды.

«Все футболисты говорят, что доверяют Романову. Это здорово, что они хотят с ним работать. Честно говоря, я бы тоже хотел, чтобы он возглавлял клуб. Даже дело не в Вадиме, а в том, что у специалиста сейчас пик карьеры, он готов полностью отдаваться.

Но я понимаю, что шансов на то, что его оставят, просто ноль», – сказал Мор.