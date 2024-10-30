Мор высказался о возможности ухода Файзуллаева из ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор не исключил перехода полузащитника ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в клуб из топ-5 европейских чемпионатов в летнее трансферное окно.

«Файзуллаев – очень хороший и перспективный футболист. Такой щупленький, но умеет и борьбу эффективно вести. Действует очень нестандартно, может всегда обострить и в центре поля хорошо развивать игру.

Абсолютно заслуженно ему дали эту награду, потому что благодаря ему ЦСКА выглядит хорошо в атаке. Считаю, что летом он уедет в серьезный европейский клуб из топ‑5 чемпионатов», – сказал Мор.