Мор сделал прогноз на топ-3 РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что команды, которые окажуется на первых трех местах в нынешнем чемпионате России будут теми же, что и в первой тройке Зимнего кубка РПЛ.

– Кто фаворит в борьбе за чемпионство?

– «Спартак» явно усилился, да и «Зенит» стал сильнее. «Краснодар» не стал сильнее, но у них плюс в том, что никто не ушел, и состав сейчас сыгранный. Мне кажется, что тройка призеров будет по порядку такой же, как и на Зимнем кубке РПЛ.