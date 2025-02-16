Мор сделал прогноз на топ-3 РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что команды, которые окажуется на первых трех местах в нынешнем чемпионате России будут теми же, что и в первой тройке Зимнего кубка РПЛ.
– Кто фаворит в борьбе за чемпионство?
– «Спартак» явно усилился, да и «Зенит» стал сильнее. «Краснодар» не стал сильнее, но у них плюс в том, что никто не ушел, и состав сейчас сыгранный. Мне кажется, что тройка призеров будет по порядку такой же, как и на Зимнем кубке РПЛ.
- Первое место в предсезонном турнире в Абу-Даби занял «Зенит», вторым стал «Спартак», а третьим – «Краснодар».
- После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляют «быки» с 39 очками. «Краснодар» опережает «Зенит» по результату личной встречи. Далее следуют «Спартак» (37 очков), «Динамо» и «Локомотив» (по 35).