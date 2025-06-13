Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Мор объяснил, почему болельщики «Динамо» должны быть довольны приходом Карпина

Мор объяснил, почему болельщики «Динамо» должны быть довольны приходом Карпина

Сегодня, 12:28
7

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что «Динамо», в случае ожидаемого назначения Валерия Карпина на пост главного тренера, получит одного из лучших специалистов в России.

– Никто Карпина в «Спартак» не звал. И если его не зовут красно‑белые, то ему вообще не работать на клубном уровне?

Болельщики «Динамо» должны быть довольны. Они получат одного из лучших специалистов в стране, тренера, который полон энтузиазма. Я даже не вижу причин для сомнений или недовольства.

– Что есть у Карпина, чего не было у Лички?

– У Карпина харизма, который нет ни у кого. И у него более фундаментальный футбол. У него не забалуешь: дисциплина на первом месте. Он для футболистов очень большой авторитет.

Работая в «Динамо», Карпин будет выкладываться на миллион процентов. Для него это пик карьеры на данный момент. Это главная вещь для тренера.

  • Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Ожидается, что о назначении 56-летнего Карпина главным тренером «Динамо» будет официально объявлено в ближайшие дни.
  • Карпин играл в «Спартаке» в 1990–1994 годах, работал генеральным директором и главным тренером красно-белых в 2008–2014 годах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Мор Эдуард Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
strazanowgen
1749808007
Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «серебряный прогноз сервис». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1749808437
Потому что динамовское уничтожено с приходом Барбина... этап деградации впереди
Ответить
crf57
1749809274
Спартаковские руководители просто дурачки какие-то, меняют тренеров постоянно бестолку. А нынешнего истеричку не хотят менять. КАРПИН (сбитый летчик) в следующем сезоне покажет Спартаку кузькину мать!!!
Ответить
да помойка, да позор
1749809659
карп хороший тренер, вот для динамо он то что нужно, удачи ему и динамо
Ответить
Круче чем вареные яица
1749811633
Удачи Динамо в натягивании спартака.
Ответить
sochi-2013
1749814514
Тренер не добившийся ничего в клубной карьере. С Динамо то точно бронзу возьмет. Может быть. Когда-нибудь. Спартаковский рекорд в сезонах 2009 и 2011/2012 не осилит.
Ответить
Cleaner
1749821422
Динамо получило ХАМОВАТОГО ТРЕНЕРА БЕЗ ТИТУЛОВ! Поздравляю! И РЖУ ну ни могу!!!...)))
Ответить
Главные новости
Неймар получил предложение от европейского клуба
20:00
Раскрыта схема, как «Зенит» выкупит Жерсона у «Фламенго» в обход санкций
19:48
4
Еще один российский клуб хотел назначить Личку
19:35
Агент Тикнизяна объяснил, почему Наир выбрал «Црвену Звезду»
18:56
4
Федотов может вернуться в клуб, в котором работал 7 лет
18:40
1
«Барселона» может взять кредит на покупку нового вратаря
18:30
3
Шпилевский назвал три клуба РПЛ, с которыми вел переговоры
18:16
2
Ташуев: «Я буду очень уверенно тренировать «Спартак»
17:45
11
Раскрыта зарплата Бакаева в «Локомотиве»
17:25
3
Реакция Кирьякова на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»
17:05
10
Все новости
Все новости
Тарханов недоволен выбором нового тренера ЦСКА
20:16
Булыкин прокомментировал арест Промеса
19:19
1
Шпилевский назвал три клуба РПЛ, с которыми вел переговоры
18:16
2
Ташуев: «Я буду очень уверенно тренировать «Спартак»
17:45
10
Раскрыта зарплата Бакаева в «Локомотиве»
17:25
3
Реакция Кирьякова на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»
17:05
10
Стала известна зарплата Веры в «Локомотиве»
16:42
1
Рабинер прокомментировал трансфер Даку в «Зенит»
16:32
7
Стало известно, сколько «Спартак» может получить за Барко
16:01
13
Фанаты «Зенита» посмеялись над арестом Промеса
15:41
12
«Краснодар» определился с новым вратарем, который заменит Агкацева
15:13
12
ЦСКА определился с новым тренером
14:59
16
Моссаковский: «Никаких денег ЦСКА за Влашича не получит, решение CAS позволяет «Вест Хэму» не платить»
14:54
4
Реакция ЦСКА на решение CAS по Влашичу: клуб «крайне разочарован»
14:45
6
Мостовой: «Молодые футболисты, свои воспитанники – нужно забыть эти определения, это всe в прошлом!»
14:30
5
Суд принял решение по делу ЦСКА против «Вест Хэма»
14:28
1
Игрок «Зенита» рассказал, что хочет вернуться в прежний клуб
14:19
14
Бояринцев – о работе Станковича в «Спартаке»: «4-5-е места можно занимать и со своими воспитанниками»
14:14
12
Юсупов – о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег»
14:06
3
«Фламенго» не получал уведомлений от «Зенита» о выплате отступных за Жерсона
13:40
9
Мостовой – об отставке Гончаренко: «Одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу»
13:23
6
В ЦСКА заинтересовались тренером из Беларуси
13:05
10
Пьянич поделился ожиданиями от выступлений ЦСКА в новом сезоне
12:40
7
Мор объяснил, почему болельщики «Динамо» должны быть довольны приходом Карпина
12:28
7
Гаджиев высказался о будущем тренера махачкалинского «Динамо», который остается без нового контракта
12:08
Названа сумма, за которую клубы РПЛ могут выкупить Сильянова
12:03
2
Пименов объяснил, почему совмещение Карпиным постов в клубе и сборной не станет проблемой
11:32
«Фламенго» сделал заявление по ситуации с продажей Жерсона
11:23
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 