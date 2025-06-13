Мор объяснил, почему болельщики «Динамо» должны быть довольны приходом Карпина

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что «Динамо», в случае ожидаемого назначения Валерия Карпина на пост главного тренера, получит одного из лучших специалистов в России.
– Никто Карпина в «Спартак» не звал. И если его не зовут красно‑белые, то ему вообще не работать на клубном уровне?
Болельщики «Динамо» должны быть довольны. Они получат одного из лучших специалистов в стране, тренера, который полон энтузиазма. Я даже не вижу причин для сомнений или недовольства.
– Что есть у Карпина, чего не было у Лички?
– У Карпина харизма, который нет ни у кого. И у него более фундаментальный футбол. У него не забалуешь: дисциплина на первом месте. Он для футболистов очень большой авторитет.
Работая в «Динамо», Карпин будет выкладываться на миллион процентов. Для него это пик карьеры на данный момент. Это главная вещь для тренера.
- Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- Ожидается, что о назначении 56-летнего Карпина главным тренером «Динамо» будет официально объявлено в ближайшие дни.
- Карпин играл в «Спартаке» в 1990–1994 годах, работал генеральным директором и главным тренером красно-белых в 2008–2014 годах.