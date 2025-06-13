Мор объяснил, почему болельщики «Динамо» должны быть довольны приходом Карпина

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что «Динамо», в случае ожидаемого назначения Валерия Карпина на пост главного тренера, получит одного из лучших специалистов в России.

– Никто Карпина в «Спартак» не звал. И если его не зовут красно‑белые, то ему вообще не работать на клубном уровне?

Болельщики «Динамо» должны быть довольны. Они получат одного из лучших специалистов в стране, тренера, который полон энтузиазма. Я даже не вижу причин для сомнений или недовольства.

– Что есть у Карпина, чего не было у Лички?

– У Карпина харизма, который нет ни у кого. И у него более фундаментальный футбол. У него не забалуешь: дисциплина на первом месте. Он для футболистов очень большой авторитет.

Работая в «Динамо», Карпин будет выкладываться на миллион процентов. Для него это пик карьеры на данный момент. Это главная вещь для тренера.