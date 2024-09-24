Мор рассказал, зачем Дзюба нужен «Акрону»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор сказал, какую пользу принесет «Акрону» нападающий Артем Дзюба.

«Что он принесет пользу в раздевалке – сомнению не подлежит. И главный тренер сам говорит, что здорово, что такой опытного футболиста с победной психологией «Акрону» не хватало. Здесь Дзюба нужен», – сказал Мор.