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    Мор рассказал, зачем Дзюба нужен «Акрону»

    Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор сказал, какую пользу принесет «Акрону» нападающий Артем Дзюба.

    «Что он принесет пользу в раздевалке – сомнению не подлежит. И главный тренер сам говорит, что здорово, что такой опытного футболиста с победной психологией «Акрону» не хватало. Здесь Дзюба нужен», – сказал Мор.

    • В сентябре 36‑летний нападающий подписал однолетнее соглашение с «Акроном».
    • В 3 матчах за команду Дзюба записал на свой счет 3 голевые передачи.
    • «Акрон» с 8 очками занимает 11‑е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2024 09:12
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