Мор рассказал, зачем Дзюба нужен «Акрону»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор сказал, какую пользу принесет «Акрону» нападающий Артем Дзюба.
«Что он принесет пользу в раздевалке – сомнению не подлежит. И главный тренер сам говорит, что здорово, что такой опытного футболиста с победной психологией «Акрону» не хватало. Здесь Дзюба нужен», – сказал Мор.
- В сентябре 36‑летний нападающий подписал однолетнее соглашение с «Акроном».
- В 3 матчах за команду Дзюба записал на свой счет 3 голевые передачи.
- «Акрон» с 8 очками занимает 11‑е место в РПЛ.