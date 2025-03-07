Мор сказал, когда Батракову нужно уезжать в Европу

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову нужно уезжать в Европу летом 2026 года.

«Батраков, безусловно, уедет в Европу, если травмы ему не помешают. На данный момент это наш самый перспективный футболист, и в ближайшее время он станет лучшим. У него для этого есть все данные и задатки.

Парень скромный и адекватно к себе относится, ему не грозит звездная болезнь. Когда ему уезжать? Самое раннее – следующее лето.

Сейчас тоже можно поторопиться, но тогда есть большой риск повторить путь Захаряна, когда ты еще не готов, не набрался опыта, не сыграл большое количество матчей на высоком уровне. Когда пойдут серьезные нагрузки, можно поломаться, и поставить под сомнение свою карьеру.

Мне кажется, через полтора сезона Батраков будет полностью готов к Европе, с сильному клубу и сразу там играть, приехать сразу на конкретное место в стартовом составе», – сказал Мор.