Мор оценил перспективы Джикии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что защитник Георгий Джикия может выступать на высоком уровне в чемпионате России.

«Не сомневаюсь, что Джикия еще будет играть, у него полно сил. Он свое слово не сказал, ему нужна игровая практика. Джикия может играть на самом высоком уровне практически в любом клубе нашего чемпионата.

Здесь вопрос финансовых условий. В «Спартаке» контракт был очень хороший, и в плане психологии очень сложно опускаться на зарплату в два, а то и три раза меньше. Когда кому‑то очень сильно будет нужно, Джикия в этот клуб перейдет. Надеюсь, в российский, – сказал Мор.