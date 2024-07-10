Мор объяснил, почему Довбня не подходит «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил возможный приход в команду 37-летнего вратаря Александра Довбни.
«Я очень сильно удивлeн. Я как-то сомневаюсь насчeт этого перехода. «Спартаку» можно и нужно найти вратаря выше классом. Совсем не верю в этот переход, очень удивлюсь.
Голкипер должен быть опытным, который что-то выиграл, должно быть имя. Действительно, от Станковича есть просьба взять опытного третьего вратаря. Знаю, что это правда. В этом есть логика.
Но Довбня – это не тот, кто подходит «Спартаку». Он не соответствует критериям» – сказал Мор.
- В минувшем сезоне Довбня играл за «Шинник». В активе вратаря было 33 игры, 37 пропущенных голов и 11 встреч на ноль.
- Ранее он выступал в РПЛ за «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор» и «Торпедо».
Источник: Legalbet