Мор назвал три команды, которые будут бороться за титул в РПЛ в новом сезоне

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор поделился ожиданиями от борьбы за золотые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

«Нас ожидает увлекательный чемпионат. Не сомневаюсь, что чемпион не определится за несколько туров до конца. Думаю, как и последние два года – до последней игры и последних минут ничего не будет понятно.

Я бы выделил три команды. «Зенит» в последние годы был чемпионом, но их опередил «Краснодар», и, конечно, теперь у «Зенита» не будет проблем с мотивацией. Они сейчас усилятся и будут претендентом номер один.

Также однозначно будут бороться «Краснодар» и «Спартак». У «Краснодара» многое зависит от того, останутся ли лидеры Кордоба и Сперцян. Таких футболистов будет очень тяжело заменить, а с ними и без них – это две разные команды.

«Спартак» сохранил тренера, есть свой игровой почерк, никто из лидеров не уйдет, также команда еще усилится. Думаю, что Станкович, учтя все ошибки, сделает шаг вперед, и «Спартак» должен очень мощно начать осеннюю часть.

На мой взгляд, три команды будут бороться за чемпионство: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». А фаворитом, хоть и небольшим, я бы назвал «Зенит», – сказал Мор.