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  • Мор назвал три команды, которые будут бороться за титул в РПЛ в новом сезоне

Мор назвал три команды, которые будут бороться за титул в РПЛ в новом сезоне

Сегодня, 11:08
9

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор поделился ожиданиями от борьбы за золотые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

«Нас ожидает увлекательный чемпионат. Не сомневаюсь, что чемпион не определится за несколько туров до конца. Думаю, как и последние два года – до последней игры и последних минут ничего не будет понятно.

Я бы выделил три команды. «Зенит» в последние годы был чемпионом, но их опередил «Краснодар», и, конечно, теперь у «Зенита» не будет проблем с мотивацией. Они сейчас усилятся и будут претендентом номер один.

Также однозначно будут бороться «Краснодар» и «Спартак». У «Краснодара» многое зависит от того, останутся ли лидеры Кордоба и Сперцян. Таких футболистов будет очень тяжело заменить, а с ними и без них – это две разные команды.

«Спартак» сохранил тренера, есть свой игровой почерк, никто из лидеров не уйдет, также команда еще усилится. Думаю, что Станкович, учтя все ошибки, сделает шаг вперед, и «Спартак» должен очень мощно начать осеннюю часть.

На мой взгляд, три команды будут бороться за чемпионство: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». А фаворитом, хоть и небольшим, я бы назвал «Зенит», – сказал Мор.

  • В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» впервые стал чемпионом России. «Зенит» финишировал 2-м. а «Спартак» – 4-м.
  • Новый сезон в РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Зенит Мор Эдуард
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Комментарии (9)
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SLADE2019
1750667855
А ЦСКА? А Динамо?
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Круче чем вареные яица
1750668436
Конечно, спартак каждый год за чемпионство борются, вот молодцы то! :))) Еще бы, бывший игрок спартака и не включил бы свой бывший клуб. Дай ему волю, он скажет что спартак выйдет в финал ЛЧ.
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Прокс
1750669062
СраньТак вычеркиваем!!!
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ivany4
1750673340
Мор конечно "эксперт" уважаемый...(С) Но вот простой взгляд со стороны, с учетом большого азарта и желания многих клубов добиться "достижений" в РПЛ, полагаю позволяет немного видоизменить и расширить количество претендентов. Первая тройка - Спартак, Динамо, цска. У всех амбициозные тренеры, все хотят подтвердить свою квалификацию, все жаждут побед. И все названные делают ставку на командную игру. Как говориться - порядок бьет класс. Ближе к ним Быки и сбг. Быки будут стремиться подтвердить класс. Сбг постараются что-то исправить в своих желаниях. Но окончание юбилейного сезона не определено, может и расслабить.)) И не стоит сбрасывать Локо и Рубин. Джокер ждет своего часа, и порой ему это удается.)) Так что каждый может составить свою тройку, по своему желанию. И зачем нам эксперты....
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Garrincha58
1750673346
уМорил ни Зенит ни Краснодар в этом году не будут бороться за чемпионство, а вот московские команды будут между собой бодаться
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