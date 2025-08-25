Введите ваш ник на сайте
  Мор высказался о стабилизации схемы игры «Спартака» Станковичем

Мор высказался о стабилизации схемы игры «Спартака» Станковичем

Сегодня, 13:18
1

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор оценил выступления красно-белых на старте сезона.

– Сложно что-то сказать про перспективы «Спартака». У этой команды очень большие перепады. То серию выдадут из семи побед, какая была в прошлом году, то валится из рук все подряд. В этом сезоне неудачное начало. Удаления постоянные, я даже не вспомню, когда такое было.

Вроде бы «Спартак» уже списали, решили, что там все плохо – вдруг пошли хорошие игры. Сначала с «Зенитом», теперь обыграли «Рубин», что сложно в Казани. Очень большие качели. Самая трудная команда для прогнозирования – «Спартак». И ничего тут не изменилось. Я могу предположить, как сыграет так или иная команда, с каким-то допуском, плюс-минус. Но только не «Спартак».

– Но Жедсон пришелся ко двору?

– Да, с каждой игрой все лучше. Поначалу вроде ничего особенного не показал. Сейчас осваивается, через него все больше играют, они раскрепощеннее действует. Усилил команду.

И хорошо, что схема игры стабилизировалась. Раньше была то одна модель, то другая. Сейчас – три защитника, стабильные края, только четверка полузащитников все время меняется. Раньше ЦСКА играл то «ромбом», то «квадратом», сейчас «Спартак» так играет. Они по ходу матча могут расстановку менять.

Это интересно, но время нужно, чтобы наладить взаимодействия. И я рад тому, что в состав вернулся Угальде. С ним и без него «Спартак» – разные команды.

– Основные проблемы «Спартака» в обороне?

– Что такое проблемы в обороне? Многое зависит от стиля. Если команда играет в атакующий футбол, у него будут так называемые проблемы в обороне. Будут у нее десять человек сзади стоять – не будет таких проблем. «Спартак» не может так играть – у него философия другая.

  • Красно-белые занимают в РПЛ 8-е место с 8 очками после 6 туров.
  • В прошлом сезоне команда заняла 4-ю позицию.

«Спартак» отказал «Интернасьоналу» в обмене защитниками 4
«Спартак» хочет купить футболиста «Ромы» 8
Стало известно, почему «Спартак» не отпустил Пруцева в «Локомотив» 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мор Эдуард Станкович Деян
andr45
1756118581
Мор всегда был средненьким футболистом и хреновым аналитиком(
Ответить
  • Читайте нас: 