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  • Мор предрек «Крыльям» борьбу за выживание в отсутствие приобретений

Мор предрек «Крыльям» борьбу за выживание в отсутствие приобретений

5 августа 2024, 12:56
3

Бывший футболист «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор оценил перспективы «Крыльев Советов» в сезоне-2024/25.

«У клуба не было никаких приобретений. Лидеры команды в лице Салтыкова и Горшкова ее покинули. Кто‑то травмирован, а другие лидеры, такие как Ежов, Гарре, Бейл еще форму просто не набрали. Поэтому Осинькину очень сложно с таким составом бороться в РПЛ.

Еще есть довольно‑таки много времени. Если руководство клуба купит или пригласит каких‑либо сильных футболистов, то Осинькину понадобится совсем немного времени, чтобы встроить их в состав. Плюс еще есть вариант, при котором Гарре и Бейл форму все‑таки наберут, а команда станет еще сильнее. Но пока, конечно, если самарцы не сделают приобретения, то будут до последнего тура бороться за выживание», – сказал Мор.

  • Самарцы проиграли три матча на старте сезона.
  • В понедельник, 5 августа, «Крылья Советов» встретятся в гостях со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ. Начало игры в 20:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Мор Эдуард
Комментарии (3)
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acor94
1722851882
Нет. У крыльев состав, готовый бороться в середине таблицы. Неудачный старт ни о чем не говорит. Ждём самарцев в районе 9-10 места.
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Garrincha58
1722852156
скоро туда перейдёт Коваленко или Сергеев
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Sviro
1722864973
Никакой борьбы не будет. КрыСы не та команда, которая борется. Просто вылетят как пробка. Главное чтобы потом опять в премьеру не стремились.
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