Мор предрек «Крыльям» борьбу за выживание в отсутствие приобретений

Бывший футболист «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор оценил перспективы «Крыльев Советов» в сезоне-2024/25.

«У клуба не было никаких приобретений. Лидеры команды в лице Салтыкова и Горшкова ее покинули. Кто‑то травмирован, а другие лидеры, такие как Ежов, Гарре, Бейл еще форму просто не набрали. Поэтому Осинькину очень сложно с таким составом бороться в РПЛ.

Еще есть довольно‑таки много времени. Если руководство клуба купит или пригласит каких‑либо сильных футболистов, то Осинькину понадобится совсем немного времени, чтобы встроить их в состав. Плюс еще есть вариант, при котором Гарре и Бейл форму все‑таки наберут, а команда станет еще сильнее. Но пока, конечно, если самарцы не сделают приобретения, то будут до последнего тура бороться за выживание», – сказал Мор.