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Мор высказался о настрое сборной России на матч с Гренадой

Сегодня, 09:32

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что у сборной России не будет проблем с мотивацией в товарищеском матче с командой Гренады.

«Сборная не самая сильная, мягко сказано, но тем не менее всe равно это игра, всe равно ребята выйдут. Думаю, настрой будет хороший.

С кем бы мы ни играли в последнее время, с настроем у нашей сборной проблем нет никаких. Здесь и Карпин может экспериментировать, как он хочет, выставлять любой состав», – сказал Мор.

  • Игра пройдет в Москве 19 марта.
  • Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Гренада – 174-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Гренада Мор Эдуард
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