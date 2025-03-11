Мор высказался о настрое сборной России на матч с Гренадой

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что у сборной России не будет проблем с мотивацией в товарищеском матче с командой Гренады.

«Сборная не самая сильная, мягко сказано, но тем не менее всe равно это игра, всe равно ребята выйдут. Думаю, настрой будет хороший.

С кем бы мы ни играли в последнее время, с настроем у нашей сборной проблем нет никаких. Здесь и Карпин может экспериментировать, как он хочет, выставлять любой состав», – сказал Мор.