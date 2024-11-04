Мор – о матче ЦСКА – «Спартак»: «Николич перемудрил немножко и сам себя перехитрил»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, в котором армейцы потерпели поражение со счетом 0:2.

«Перед игрой я хотел, чтобы Станкович, главный тренер «Спартака», не менял схему, не менял стартовый состав очень сильно, чтобы команда понимала, что ей надо делать на поле.

Собственно говоря, так всe и произошло. Да, не самая яркая игра, но «Спартак» практически не допускал ошибок в обороне и наказал соперника там, где это было возможно.

Что касается ЦСКА, мне кажется, армейцы вполне могли бы сыграть более агрессивно. У меня совсем недавно сыгранный матч перед глазами, где ЦСКА играл против «Динамо», там в первом тайме армейцы просто растерзали соперника и могли забить гораздо больше.

Я чего‑то похожего ожидал и в этом матче от ЦСКА. Но Николич выбрал очень осторожную, оборонительную тактику.

Армейцы играли вторым номером, на мой взгляд, играя дома, они могли бы действовать по‑другому. Мне кажется, именно в этом матче уже футболисты армейской команды не до конца поняли, что от них хотел Николич. Здесь Николич перемудрил немножко и сам себя перехитрил», – сказал Мор.

Голы в матче забили Тео Бонгонда на 45-й минуте и Хесус Медина на 90+9-й.

ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 24 очками после 14 матчей, «Спартак» идет 5-м с 25 баллами.

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