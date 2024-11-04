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    • Мор – о матче ЦСКА – «Спартак»: «Николич перемудрил немножко и сам себя перехитрил»

    Мор – о матче ЦСКА – «Спартак»: «Николич перемудрил немножко и сам себя перехитрил»

    Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, в котором армейцы потерпели поражение со счетом 0:2.

    «Перед игрой я хотел, чтобы Станкович, главный тренер «Спартака», не менял схему, не менял стартовый состав очень сильно, чтобы команда понимала, что ей надо делать на поле.

    Собственно говоря, так всe и произошло. Да, не самая яркая игра, но «Спартак» практически не допускал ошибок в обороне и наказал соперника там, где это было возможно.

    Что касается ЦСКА, мне кажется, армейцы вполне могли бы сыграть более агрессивно. У меня совсем недавно сыгранный матч перед глазами, где ЦСКА играл против «Динамо», там в первом тайме армейцы просто растерзали соперника и могли забить гораздо больше.

    Я чего‑то похожего ожидал и в этом матче от ЦСКА. Но Николич выбрал очень осторожную, оборонительную тактику.

    Армейцы играли вторым номером, на мой взгляд, играя дома, они могли бы действовать по‑другому. Мне кажется, именно в этом матче уже футболисты армейской команды не до конца поняли, что от них хотел Николич. Здесь Николич перемудрил немножко и сам себя перехитрил», – сказал Мор.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 09:59
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    Комментарии (8)
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    andr45
    1730703756
    Не стоит строго судить заезжего средненького гастролера) Он и так работает на своем максимуме.
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    Garrincha58
    1730705702
    уМорил ты нас, блин такой умный. Спартаку повезло с первым голом да и ЦСКА просто немного слабей
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    САДЫЧОК
    1730705752
    Мне нравятся Файзулаев и Обляков-но в дерби они были худшими ни паса ни виденья ни скорости!
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    Бан
    1730712174
    У ЦСКА спад в игре, у Спартака подъем. Вот и все.
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