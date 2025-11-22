Эдуард Мор назвал русских Анчелотти и Гвардиолу

Экс-спартаковец Эдуард Мор сравнил двух российских тренеров с Карло Анчелотти и Хосепом Гвардиолой.

«Я делю тренеров на два типа: тренеры-Гвардиолы и тренеры-Анчелотти. И Карпин относится к первому типу. Это специалисты, которые подбирают футболистов под свой стиль.

Пеп пока всех защитников не поменял на людей с хорошим первым пасом, у него «Сити» не заиграл. В его команде любой защитник – это человек, который в любой другой команде играет на месте диспетчера.

Конечно, стиль Карпина кардинально отличается, но ему тоже нужно встроить в свою систему определенных футболистов, подобрать конкретных игроков.

Тренер-Анчелотти, в свою очередь, подстраивается под тот набор игроков, который у него есть. Схемы могут быть абсолютно разные, но он пытается выжать максимум из тех, кто в распоряжении. У такого тренера всегда хорошая атмосфера в команде, он со всеми ладит.

К этой категории тренеров я отношу Семака. Если у него в команде Дзюба и Азмун, он играет по одной схеме: бьем верхом на Дзюбу, а тот сбрасывает на Азмуна. Есть у тебя в команде Малком, то ищем Малкома и даем ему на ход. Если у тебя есть Ракицкий с длинным пасом, мы играем иначе.

Он просто использует сильные стороны своих игроков и всегда делает это без скандалов», – сказал Мор.