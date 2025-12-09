Ловчев оценил Карпина: «Не считаю его выдающимся тренером»

Экс-защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о бывшем главном тренере «Динамо» Валерии Карпине.
«Уход Карпина из «Динамо» – неизбежная вещь. Я не считаю Карпина выдающимся тренером. Это нормальный, выросший в нашем футболе тренер.
Но у нас что, все затмилось и есть один Карпин? Когда «Динамо» взяло Осипенко и Глебова, они должны были чемпионами стать? Это средние футболисты из средней команды.
Они что, Месси или Роналду купили? В такой ситуации вопрос только в том, повезет или нет. Не повезло. И сборная играет плохо», – сказал Ловчев.
- Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» в июне и покинул этот пост 17 ноября.
- Карпин также возглавляет сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»