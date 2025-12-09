Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев оценил Карпина: «Не считаю его выдающимся тренером»

Сегодня, 13:12
2

Экс-защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о бывшем главном тренере «Динамо» Валерии Карпине.

«Уход Карпина из «Динамо» – неизбежная вещь. Я не считаю Карпина выдающимся тренером. Это нормальный, выросший в нашем футболе тренер.

Но у нас что, все затмилось и есть один Карпин? Когда «Динамо» взяло Осипенко и Глебова, они должны были чемпионами стать? Это средние футболисты из средней команды.

Они что, Месси или Роналду купили? В такой ситуации вопрос только в том, повезет или нет. Не повезло. И сборная играет плохо», – сказал Ловчев.

  • Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» в июне и покинул этот пост 17 ноября.
  • Карпин также возглавляет сборную России.

Еще по теме:
Смородская назвала причину провала Карпина в «Динамо» 7
Ловчев одним прилагательным оценил тренерский уровень Карпина 40
Жена Карпина прояснила отношения мужа с Гусевым 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Феликс Михайлов
1765276773
Валере по барабану, что ты там считаешь.
Ответить
evgevg13
1765276840
Редкий случай, когда с Ловчевым можно сагласиться
Ответить
Главные новости
ФотоБердыев – фанатам махачкалинского «Динамо»: «Вы вообще не нужны команде»
14:17
Орлов назвал лучшую команду в РПЛ – это не «Зенит»
14:08
Ловчев наехал на тренера вратарей «Краснодара» за его слова про Акинфеева
13:55
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
13:21
4
Агент предположил, кого может подписать ЦСКА
13:03
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера
12:53
8
Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались»
12:42
3
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 200 миллионов
12:29
1
Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»
12:23
Россияне высказались об ужесточении лимита на легионеров
11:41
5
Все новости
Все новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
13:47
3
Ловчев оценил Карпина: «Не считаю его выдающимся тренером»
13:12
2
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера
12:53
7
Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались»
12:42
3
Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»
12:23
Агент Сафонов – об игроках «Зенита»: «Глаза не горят, больше карнавала и ламбады в голове»
12:11
Россияне высказались об ужесточении лимита на легионеров
11:41
4
Титов сказал, сколько игроков нужно поменять «Зениту»
11:30
5
Агент Тюкавина – о ВАР в РПЛ: «Как у нас рисуют эти линии, хрен поймешь»
11:23
6
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы»
11:07
11
«Локомотив» принял решение по спортивному директору
10:54
Назван клуб РПЛ, в который может перейти защитник «Крыльев» с опытом игры за сборную России
10:44
1
Подробности предложений «Зенита» по покупке Джона и Жезуса
10:30
10
Будущее Баринова обсудит совет директоров «Локомотива»
10:15
2
Клуб РПЛ рассмотрит кандидатуру Игнашевича на пост главного тренера
09:56
1
Гурцкая заявил о тренерской авантюре Челестини в игре с «Краснодаром»
09:46
2
В «Ахмате» сказали, сколько игроков подпишут зимой
09:07
Орлов назвал единственную мировую звезду в истории российского футбола
08:55
34
Титов – о «Спартаке»: «По игре должен быть в тройке»
08:40
9
Реакция Ловчева на поведение Кордобы в матче с ЦСКА
00:32
7
Ари определил сильнейшего игрока «Спартака» в сезоне: «Лучший на поле»
Вчера, 23:54
2
«Спартаку» предложили вернуть Карреру
Вчера, 23:28
4
Юран назвал российский клуб, который удивил его в этом сезоне
Вчера, 23:13
6
Семин подвел итоги года для «Динамо»
Вчера, 22:46
Федотов оценил симуляцию Кордобы с ЦСКА: «Должен был получить карточку»
Вчера, 22:35
4
ФотоАндрей Мостовой отреагировал на получение премии «Джентльмен года»
Вчера, 22:21
18
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
6
Фото«Трeхкратный зимний чемпион»: «Краснодар» предложил перейти на систему «весна-осень»
Вчера, 21:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 