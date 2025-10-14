Тренер сборной Боливии объяснил крупное поражение от России

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас дал комментарии по итогам товарищеского матча с Россией.

«Мы сегодня на поле встретились с очень сильным, очень мощным и технически подготовленным соперником. Это был очень сложный матч. Сегодня совершили ряд ошибок, российская сборная нас за них наказала.

Сборная России хорошо прессинговала. Это очень полезный матч, мы сделаем выводы и поймем, как улучшить нашу игру в преддверии игр с Кореей и Японией. Нам нужно будет хорошо подумать», – сказал Вильегас.