Товарищеский матч. Россия разгромила Боливию – 3:0!

Сборная России в товарищеском матче крупно обыграла Боливию на «ВТБ Арене».

Команда Валерия Карпина забила три безответных мяча. Иван Сергеев сделал гол + пас, также отличились Лечи Садулаев и Алексей Миранчук.

Россияне довели свою беспроигрышную серию до 21 матча. Они идут без поражений с 14 ноября 2021 года, когда уступили Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.