Товарищеский матч. Россия разгромила Боливию – 3:0!

Сегодня, 21:59
4

Сборная России в товарищеском матче крупно обыграла Боливию на «ВТБ Арене».

Команда Валерия Карпина забила три безответных мяча. Иван Сергеев сделал гол + пас, также отличились Лечи Садулаев и Алексей Миранчук.

Россияне довели свою беспроигрышную серию до 21 матча. Они идут без поражений с 14 ноября 2021 года, когда уступили Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

Товарищеские матчи. Сборные.
Россия - Боливия - 3:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Л. Садулаев, 18; 2:0 - А. Миранчук, 43; 3:0 - И. Сергеев, 57.
Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Боливия Россия
Комментарии (5)
Таврида
1760468505
"Момент! Фернандес с левого фланга навесил в штрафную площадь". *****, аж слезы навернулись(((
Ответить
Desma
1760468723
Разгром не порадовал от слова совсем. Унылая тренировка и не более того.
Ответить
Semenycch
1760469809
Игра неплохая, но без настоящей борьбы, собственно товарняк и есть игра без настоящего противостояния.
Ответить
