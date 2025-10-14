Товарищеский матч. Россия разгромила Боливию – 3:0!

Сборная России в товарищеском матче крупно обыграла Боливию на «ВТБ Арене».
Команда Валерия Карпина забила три безответных мяча. Иван Сергеев сделал гол + пас, также отличились Лечи Садулаев и Алексей Миранчук.
Россияне довели свою беспроигрышную серию до 21 матча. Они идут без поражений с 14 ноября 2021 года, когда уступили Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.
Россия - Боливия - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Л. Садулаев, 18; 2:0 - А. Миранчук, 43; 3:0 - И. Сергеев, 57.
